Gelandang Liverpool asal Argentina, Alexis Mac Allister, menjadi incaran Real Madrid yang berupaya mendatangkannya pada bursa transfer musim panas mendatang, sementara Liverpool mulai mencari sejumlah alternatif pengganti.

Mac Allister terikat kontrak dengan Liverpool hingga 2028, dengan catatan bahwa ia bergabung dengan Liverpool pada 2023 dari Brighton.

Menurut laporan jaringan "Sky Jerman", Jose Mourinho, pelatih Real Madrid, merupakan salah satu pendukung utama perekrutan pemain berusia 27 tahun tersebut, dan ia secara khusus mengagumi kekuatan fisik serta kemampuannya dalam duel.

Jaringan "ESPN" menambahkan, mengutip jaringan Jerman tersebut, bahwa tidak ada rencana pasti untuk memperpanjang kontrak pemain internasional Argentina itu di markas Anfield.

Disebutkan bahwa Real Madrid memantau situasi Mac Allister dari dekat, dengan perkiraan bahwa Liverpool akan menolak tawaran apa pun untuk merekrut pemain inti di tim tersebut.

Jaringan Jerman itu mengungkap bahwa Liverpool menaruh "penghargaan besar" kepada gelandang Borussia Dortmund, Felix Nmecha, dan meskipun pemain berusia 26 tahun itu bukan target utama saat ini, hal ini bisa saja berubah di masa depan seiring upaya Liverpool untuk memperkuat lini tengah.

Lamine Camara, pemain Monaco, dan Alex Scott, pemain Bournemouth, masuk dalam daftar pendek gelandang Liverpool, keduanya juga dikaitkan dengan klub-klub seperti Chelsea dan Manchester United dalam beberapa bulan terakhir.

Nmecha terikat kontrak dengan Dortmund hingga Juni 2030, setelah bergabung dengan klub tersebut pada 2023 dari Wolfsburg.



