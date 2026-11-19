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Nama Lisandro Martinez, bek Manchester United, muncul dalam daftar pemain yang berpotensi bergabung dengan Barcelona pada bursa transfer musim panas mendatang.

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Menurut laporan harian Sport, agen pemain Pedro Bravo mengungkap di acara El Chiringuito cerita di balik peluang kepindahan bek asal Argentina itu ke klub Catalan tersebut.

Bravo menceritakan detail percakapan telepon dengan Deco. Dalam percakapan itu, direktur olahraga Barca tersebut memberitahunya bahwa bek tengah asal Argentina itu tidak cocok dengan rencana klub.

Deco juga menegaskan kepada Bravo bahwa pelatih asal Jerman, Hans Flick, memiliki sikap yang sama.

Pedro Bravo menjelaskan bahwa dirinyalah yang menawarkan pemain Manchester United itu kepada Deco, tetapi ia mendapat jawaban negatif.

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"Lisandro pemain yang bagus, tetapi kami tidak menyukainya dan dia tidak sesuai dengan kebutuhan kami," kata direktur olahraga Barcelona itu, seperti dikutip sang agen pemain.

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Dengan demikian, peluang Barcelona untuk merekrut pemain internasional Argentina itu semakin kecil, meski opsi ini belum sepenuhnya dicoret hingga sekarang.

Situasi Lisandro Martinez di Old Trafford menjadi poin positif dalam urusan ini. Ketegangan dengan manajemen klub, ditambah kontraknya yang akan segera berakhir sehingga ia berstatus bebas transfer pada musim panas 2027, membuat bek Argentina itu tetap masuk daftar kandidat untuk mengisi posisi bek tengah di samping Pau Cubarsi di Barcelona.

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Meski begitu, kini sudah jelas bahwa ia bukan salah satu opsi favorit klub Catalan tersebut. Nama-nama seperti Bastoni, Jeltsch, Schlotterbeck, dan Nitsad mendapat perhatian yang jauh lebih besar.

Di sisi lain, Barcelona menunggu kepergian sejumlah pemainnya. Dengan ruang gerak klub yang sempit, baik karena keterbatasan finansial maupun karena skuad tim utama yang saat ini sudah penuh, proses pemilihan bek baru menjadi semakin sulit.

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Deco harus memantau urusan ini dengan cermat. Jika Balde atau Jules Kounde hengkang, pemain yang datang nantinya harus mampu menggantikan salah satu bek sayap saat dibutuhkan.

Syarat ini menjadi faktor tambahan yang akan membuat pencarian bek yang dibutuhkan tim semakin sulit.

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Apa yang diungkap di acara El Chiringuito menegaskan bahwa Deco dan Flick tidak sekadar mencari bek tengah kidal yang tersedia di bursa transfer. Keduanya menginginkan pemain yang cocok dengan gaya bermain tim dan memiliki kualitas tinggi sehingga mampu memberikan kontribusi, baik saat ini maupun di masa depan.

Meski ada kondisi yang sebenarnya bisa membuat perekrutan Lisandro Martinez menjadi peluang yang pas bagi Barcelona, ia tampaknya bukan opsi yang dipilih.