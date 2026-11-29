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Fermin Lopez, bintang Barcelona, kembali masuk dalam daftar incaran klub-klub Inggris di bursa transfer.

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Laporan harian Sport, yang mengutip informasi dari Daily Sports dan TopSkills Sports UK, menyebutkan bahwa Fermin Lopez merupakan salah satu target yang ingin direkrut Xabi Alonso untuk memperkuat skuad Chelsea.

Usulan yang diajukan sumber-sumber tersebut melibatkan satu nama dengan potensi besar, yakni pemain asal Brasil Estevao Willian, yang bisa saja dimasukkan dalam kesepakatan pertukaran pemain.

Kabar yang beredar menyebutkan bahwa Alonso menilai Fermin Lopez sebagai pemain penting dalam proyeknya bersama Chelsea di Stamford Bridge, dan tengah mempertimbangkan skema yang dapat mempermudah terwujudnya transfer serta kedatangan sang pemain ke tim.

Winger asal Brasil itu akan menjadi kartu yang coba dimainkan klub London tersebut untuk menarik minat Barcelona terhadap transaksi ini. Namun, sejauh ini belum ada tawaran resmi yang terdokumentasi, dan belum ada pula konfirmasi mengenai adanya negosiasi antara kedua klub.

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Upaya Baru

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Alasan Chelsea tertarik pada Fermin Lopez mudah dipahami. Kemampuannya merangsek dari lini belakang, ancamannya di kotak penalti, serta energi yang ia tunjukkan saat terlibat dalam permainan membuatnya mampu menghadirkan beragam solusi di lini tengah.

Faktanya, dua musim lalu Chelsea pernah mengajukan tawaran menggiurkan kepada Barcelona untuk merekrut Fermin Lopez, tetapi sang pemain lebih memilih melanjutkan kariernya bersama tim Catalan.

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Keinginan Alonso yang dikabarkan itu berpotensi berbenturan dengan sikap Hansi Flick. Pelatih Barcelona tersebut menganggap sang pemain internasional sebagai elemen kunci dalam skuadnya dan tidak akan bersedia merestui kepergiannya.

Hal itu akan menjadi hambatan utama dari sisi teknis bagi terwujudnya transfer yang, untuk saat ini, masih sebatas spekulasi.

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Di sisi lain, muncul nama Estevao. Daily Sports menyebutkan bahwa penyerang Brasil berusia 19 tahun itu kesulitan mendapatkan menit bermain secara reguler di Chelsea, sehingga memicu spekulasi mengenai masa depannya.

Namun, media yang sama mengangkat satu poin penting: Alonso secara terbuka membela pemain Brasil tersebut dan menegaskan bahwa ia akan memiliki peran penting di timnya.

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Winger atau Gelandang?

Selain itu, Estevao bermain di posisi sayap, sementara Fermin Lopez memberikan daya tusuk serangan dan kehadiran di depan gawang dari lini tengah bagi timnya.

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Potensi kedatangan pemain Brasil itu memang akan membuka opsi baru di lini depan, tetapi ia seorang diri tidak akan mampu menggantikan peran-peran yang dijalankan pemain Barcelona tersebut. Klub Catalan itu harus menilai dampak langkah ini terhadap skuad secara keseluruhan.

Dengan demikian, Fermin Lopez kembali berada di pusaran rumor bursa transfer. Ketertarikan yang dikaitkan dengan Alonso, serta kemungkinan dimasukkannya Estevao dalam kesepakatan, menggambarkan sebuah transfer yang menarik perhatian, tetapi sejauh ini masih sekadar pernyataan niat yang berasal dari lingkungan Chelsea.