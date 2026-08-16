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FBL-ENG-PR-CHELSEA-REAL SOCIEDADAFP

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Atas Perintah Alonso, Chelsea Berencana Menjual Kuartet Lini Depan

Chelsea vs Real Sociedad
Chelsea
Real Sociedad
Club Friendlies
X. Alonso
N. Jackson
P. Neto
M. Mudryk
L. Delap
Inggris
Spanyol
Senegal
Portugal
Ukraina

Perubahan Radikal di Tubuh Chelsea

Chelsea bersiap melakukan perubahan besar-besaran di lini serangnya musim ini, di mana pelatih Xabi Alonso ingin melepas 4 pemain di lini depan sekaligus.

Chelsea akan terpaksa meningkatkan upaya untuk mengurangi jumlah pemainnya dalam beberapa hari mendatang, mengingat tim asuhan Xabi Alonso memiliki skuad yang kaya akan pemain, dan pelatih asal Spanyol itu memang telah memperingatkan perlunya melakukan perubahan besar-besaran, terutama di lini pertahanan.

Namun, pekerjaan tak hanya terbatas pada lini pertahanan, sebab lini serang juga membutuhkan perubahan signifikan dalam beberapa pekan ke depan, dengan kemungkinan hengkangnya sejumlah pemain.

Jaringan "Foot Mercato" menyebutkan, mengutip "Sky Sports", bahwa kepergian sejumlah pemain penting di Chelsea sudah semakin dekat.

Kedua penyerang, Liam Delap dan Nicolas Jackson, diperkirakan akan meninggalkan Stamford Bridge dalam dua pekan mendatang, di mana kedua pemain absen dari laga persahabatan yang berlangsung Sabtu kemarin melawan Real Sociedad, yang menjadi indikasi tambahan mengenai situasi keduanya dan keinginan klub untuk segera menemukan solusi bagi mereka.

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Pemain asal Senegal itu dikaitkan dengan kepindahan ke sejumlah klub di Liga Primer Inggris, sementara pemain asal Inggris tersebut tampaknya menjadi pilihan pertama bagi tim Como.

Situasi Mykhailo Mudryk juga layak untuk diikuti, karena sayap asal Ukraina itu diperkirakan akan dipinjamkan, di mana Chelsea ingin memberinya lebih banyak waktu bermain sekaligus membuka tempat di lini serang.

Namun Chelsea juga bisa jadi akan menyaksikan kepergian pemain lain, Pedro Neto, yang mendapat minat serius dari Arab Saudi, tepatnya klub Al Hilal.

Klub asal London itu kini harus menemukan keseimbangan ideal antara ambisi finansial mereka dan keharusan mengurangi jumlah pemain secara signifikan, dan dengan kemungkinan penjualan Delap, Jackson, Mudryk, dan mungkin Neto, Chelsea bisa memperoleh dana besar dari transaksi-transaksi ini.

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