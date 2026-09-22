Real Madrid menyiapkan rencana matang bagi pemain mudanya, Thiago Pitarch, untuk membantunya memulihkan kebugaran fisiknya dengan harapan mendapatkan kesempatan pada laga-laga mendatang bersama Los Blancos.

Surat kabar "Marca" menyebut bahwa jeda internasional saat ini menguntungkan Pitarch, di mana klub menyiapkan rencana untuk membantunya mengembalikan kilaunya pada periode mendatang.

Rencana tersebut mencakup keikutsertaan gelandang itu bersama tim "Castilla" dalam beberapa pekan mendatang, memanfaatkan absennya tim utama dari kompetisi.

Hal ini akan memberinya kesempatan untuk berupaya memulihkan kebugaran fisiknya pasca cedera, serta mendapatkan menit bermain yang tidak bisa ia peroleh bersama Jose Mourinho.

Pitarch sempat kembali ke skuad Real Madrid, tetapi ia tidak tampil di satu pun dari empat laga tersebut (Inter, Rayo Vallecano, Elche, dan Atletico Madrid).

Oleh karena itu, selama periode istirahat ini, ia akan bergabung dengan tim cadangan dan akan tersedia untuk Julian Lopez de Lerma, pada Rabu mendatang, dalam laga Castilla yang ditunda melawan Sant Andreu.

Keputusan Mourinho ini datang setelah Thiago mengalami cedera lutut yang memaksanya absen dari masa persiapan musim ini, serta tidak mencapai level kebugaran fisik yang dibutuhkan untuk tampil bersama Los Blancos.

Real Madrid tidak akan bermain lagi hingga 10 Oktober mendatang karena jeda internasional, dan sampai saat itu, tim "Castilla" akan menjalani 3 laga di liga (salah satunya derby) yang akan bermanfaat bagi Thiago untuk mengumpulkan menit bermain yang cukup bersama tim cadangan sebelum kembali masuk dalam perhitungan Mourinho.

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Selain itu, program persiapan intensif Thiago Pitarch (memiliki dua kewarganegaraan, Maroko dan Spanyol) yang berlangsung selama tiga pekan mungkin akan dilengkapi dengan pemanggilannya ke timnas Spanyol U-20, yang akan menjalani laga melawan Meksiko pada 30 September, di mana gelandang itu juga mungkin akan tampil.

Jadwal laga ini masih belum dipastikan, setelah dibatalkannya rencana awal untuk menggelarnya di Ceuta.

Perlu dicatat bahwa Thiago Pitarch belum bermain di satu laga pun sejak dua setengah bulan lalu, sejak keikutsertaannya di final Kejuaraan Eropa U-19 bersama Spanyol pada 11 Juli lalu. Kemudian ia mengalami cedera tak lama setelah kembali berlatih di Valdebebas, dan belum bermain satu menit pun sejak saat itu.