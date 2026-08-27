Atalanta, transfer Ahanor ke Chelsea rampung: 48 juta akan segera masuk

Honest Ahanor mengucapkan salam perpisahan kepada Italia dan pindah ke Chelsea: Atalanta telah menuntaskan penjualan bek Italia itu, yang meninggalkan Bergamo setelah hanya satu musim.





Operasi penjualan besar dilakukan Atalanta. Seperti dilaporkan Fabrizio Romano di X, transfer pemain kelahiran 2008 itu telah dirampungkan. Ia tiba dari Genoa pada musim panas 2025, sehingga kini meninggalkan Bergamo setelah hanya satu musim bersama Atalanta dan berlabuh di Premier League.













Masih menurut Fabrizio Romano, bek 18 tahun itu meninggalkan Atalanta dan menuju Chelsea dengan nilai total 40 juta poundsterling, dengan kesepakatan dan lampu hijau untuk tes medis serta penandatanganan kontrak. Honest bisa dipinjamkan ke klub lain untuk musim ini (bukan Atalanta, setidaknya untuk saat ini) sebelum kemudian bergabung dengan Chelsea mulai Juni 2027.