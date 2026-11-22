Bagikan Ikuti GOAL di Google

Ikuti Atalanta-Inter secara langsung, laga pekan ke-12 Serie A

Iklan

Atalanta-Inter menjadi laga besar pada pekan ke-12 Serie A 2026/2027. Di New Balance Arena, Bergamo, mulai pukul 20.45, akan berhadapan dua tim yang posisinya saling beririsan di klasemen, dalam duel yang menyangkut persaingan meraih Scudetto sekaligus perebutan tempat di Eropa. Atalanta asuhan Maurizio Sarri bangkit sebelum jeda lewat kemenangan atas Monza, mengakhiri periode sulit ketika mereka hanya meraih 5 poin dalam delapan pekan. Mereka tak ingin menghentikan upaya mengejar tujuh posisi teratas klasemen. Sementara itu, Inter asuhan Cristian Chivu tampil sangat meyakinkan dalam laga terakhir mereka. Setelah kalah dalam derbi, Inter bangkit dengan tegas di kandang, San Siro, dalam duel langsung lainnya melawan Como. Setelah kemenangan Roma dan Lazio, Inter dituntut memberikan respons di lapangan. Adapun Atalanta saat ini terpaut 7 poin dari posisi yang memberikan tiket ke Eropa.

ATALANTA-INTER

PENCETAK GOL: -

ATALANTA-INTER: PERKIRAAN SUSUNAN PEMAIN DAN DATA PERTANDINGAN

Atalanta-Inter



Pencetak gol: -



ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Zappacosta, Scalvini, Kolasinac, Bernasconi; Kessié, Ederson; Elmas, De Ketelaere, Rowe; Krstovic.

Pelatih: Sarri.



INTER (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, Bastoni, Carlos Augusto; Spence, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; P. Esposito, Thuram.

Pelatih: Chivu.



Wasit: -

Kartu kuning: -

Kartu merah: -

Iklan Iklan

GOL DAN MOMEN PENTING



0' Kick-off pukul 20.45 di New Balance Arena, Bergamo



SEMUA INFORMASI, STATISTIK, FAKTA MENARIK, DAN LAPORAN MENIT DEMI MENIT DI SINI