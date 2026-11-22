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Ikuti Atalanta-Inter LIVE, laga pekan ke-12 Serie A

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Atalanta-Inter menjadi laga besar pada pekan ke-12 Serie A 2026/2027. Di New Balance Arena, Bergamo, mulai pukul 20.45, dua tim yang bersaing di klasemen bertemu dalam duel yang berkaitan dengan perebutan gelar Serie A sekaligus persaingan memperebutkan tempat di Eropa. Atalanta asuhan Maurizio Sarri mulai bangkit sebelum jeda berkat kemenangan atas Monza. Hasil itu mengakhiri periode sulit ketika mereka hanya meraih 5 poin dalam delapan pertandingan, dan mereka tidak ingin menghentikan upaya mengejar tujuh besar klasemen. Inter asuhan Cristian Chivu tampil sangat meyakinkan dalam laga terakhirnya. Setelah kalah dalam derbi, mereka bangkit dengan tegas di kandang sendiri, San Siro, dalam duel langsung lainnya melawan Como. Setelah kemenangan Roma dan Lazio, Inter harus memberikan respons di lapangan. Sementara itu, Atalanta saat ini terpaut 7 poin dari posisi yang memberikan tiket ke Eropa.

ATALANTA-INTER

PENCETAK GOL: -

ATALANTA-INTER: PREDIKSI SUSUNAN PEMAIN DAN DATA PERTANDINGAN

Atalanta-Inter



Pencetak gol: -



ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Zappacosta, Scalvini, Kolasinac, Bellanova; Kessié, Ederson; Elmas, De Ketelaere, Rowe; Krstovic.

Pelatih: Sarri.



INTER (3-5-2): J. Martinez; Pavard, Bisseck, Bastoni; Spence, Barella, Calhanoglu, Jones, Dimarco; P. Esposito, Thuram.

Pelatih: Chivu.



Wasit: -

Kartu kuning: -

Kartu merah: -

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GOL DAN MOMEN PENTING



0' Sepak mula pukul 20.45 di New Balance Arena, Bergamo



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