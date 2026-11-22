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Ikuti Atalanta-Inter LIVE, laga pekan ke-12 Serie A

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Atalanta-Inter menjadi laga besar sesungguhnya pada pekan ke-12 Serie A 2026/2027. Di New Balance Arena, Bergamo, mulai pukul 20.45, dua tim yang bersaing di klasemen bertemu dalam laga yang berkaitan dengan perebutan gelar Serie A sekaligus persaingan memperebutkan tempat di Eropa.

Atalanta asuhan Maurizio Sarri mulai bangkit sebelum jeda lewat kemenangan atas Monza. Mereka mengakhiri periode sulit ketika hanya meraih 5 poin dalam delapan pekan dan tidak ingin menghentikan upaya mengejar posisi tujuh besar klasemen. Sementara itu, Inter asuhan Cristian Chivu tampil sangat meyakinkan dalam laga terakhir mereka. Setelah kalah di derbi, mereka bangkit dengan tegas di kandang, San Siro, dalam duel langsung lainnya melawan Como. Setelah Roma dan Lazio menang, Inter dituntut merespons di lapangan. Adapun Atalanta kini terpaut 7 poin dari tempat di kompetisi Eropa.



ATALANTA-INTER 0-1

PENCETAK GOL: 16' Pio Esposito (I)

GOL DAN MOMEN PENTING



16' GOL - Inter membangun serangan dari kanan, sementara pertahanan Atalanta dua kali menghalau umpan terobosan ke Thuram. Bola kemudian sampai kepada Barella yang berada agak melebar. Ia mencoba mengirim umpan silang ke kotak penalti, tetapi Scalvini menghalaunya tanpa membuang bola jauh. Gelandang Italia itu paling cepat kembali menyambar bola dan langsung melepaskan tembakan. Bola kembali membentur pemain lain, lalu mengarah ke tengah kotak penalti, tempat Pio Esposito berdiri bebas dan paling cepat menyambar untuk menaklukkan Sportiello.



11' PELUANG - Thuram mengontrol bola panjang di sisi kanan dan memberi umpan tumit kepada Dimarco yang datang menyusul. Umpan silang dikirim ke tengah, tempat Pio Esposito mengambil posisi di antara Kolasinac dan Scalvini. Ia menyundul bola yang meleset tipis dari tiang jauh.



7' Zalewski merebut bola hasil sapuan sundulan Pio Esposito yang keliru, bergerak dari kanan ke tengah, lalu menembak. Namun, Martinez menangkap bola di tengah gawang sambil menjatuhkan diri.



3' PELUANG - Mkhitaryan menerima bola di kotak penalti dan menarik perhatian pertahanan Atalanta. Ia akhirnya memilih mengoper kepada Calhanoglu di tepi kotak penalti. Tembakan keras kaki kanan Calhanoglu melewati para pemain Atalanta, tetapi Kolasinac menjulurkan kaki untuk menyelamatkan timnya dengan membelokkan bola menjadi sepak pojok pada saat terakhir.



0' CEDERA - Carnesecchi mengalami masalah lutut saat pemanasan. Nama kiper itu tercantum dalam daftar susunan pemain sebagai starter, tetapi ia harus mundur. Sportiello bermain.



0' Sepak mula pukul 20.45 di New Balance Arena, Bergamo



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ATALANTA-INTER: DETAIL PERTANDINGAN



Atalanta-Inter 0-1



Pencetak gol: 16' Pio Esposito (I)



ATALANTA (4-2-3-1): Sportiello; Bellanova, Scalvini, Kolasinac, Zappacosta; Kessie, Ederson; Elmas, De Ketelaere, Zalewski; Krstovic.



Cadangan: Sonzogni, Sulemana, Pasalic, Scamacca, Samardzic, Rowe, Raspadori, Kristensen, Obric, Idele, Bernasconi, Gaetano.



Pelatih: Sarri



INTER (3-5-2): J. Martinez; Pavard, Bastoni, Carlos Augusto; Spence, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Pio Esposito.



Cadangan: Di Gennaro, Provedel, Stankovic, Stones, Sucic, Lautaro Martinez, Luis Henrique, Diouf, Jones, Akanji, Bisseck, Lavelli.



Pelatih: Chivu



Wasit: Maresca



Kartu kuning: -



Kartu merah: -