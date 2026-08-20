Atalanta-Hapoel: pertandingan dikawal ketat. Waspada drone: wilayah udara ditutup

Pada pukul 20.30 hari ini di Bergamo, Atalanta akan memainkan leg pertama kualifikasi Conference League, kompetisi klub Eropa ketiga paling bergengsi, melawan Hapoel Tel Aviv. Seperti yang kerap terjadi dalam situasi semacam ini, ada perhatian besar terhadap kehadiran tim Israel dan para suporternya, dan langkah-langkah keamanan luar biasa telah disiapkan.





Sudah lama ada gerakan besar yang terdiri dari warga biasa, politikus, dan berbagai asosiasi yang meminta agar Israel dikeluarkan dari kompetisi internasional, sebagai konsekuensi atas pembantaian yang dilakukan di Jalur Gaza dan perannya dalam perang-perang lain yang sedang berlangsung. Di Bergamo juga, sejumlah organisasi meminta pertandingan ini dibatalkan dan menggelar berbagai bentuk protes damai.





Pertandingan akan digelar di New Balance Arena, stadion milik Atalanta, dan dalam beberapa hari terakhir telah berlangsung sejumlah pertemuan baik di kantor polisi maupun di kantor prefektur untuk pengaturan keamanan publik. Sebanyak 350 petugas akan dikerahkan, menurut yang ditulis Corriere della Sera dengan mengutip angka yang tidak resmi. Kementerian Dalam Negeri kemudian juga mengizinkan datangnya bantuan personel dari kota-kota lain, penggunaan helikopter, dan perangkat anti-drone.





Otoritas Penerbangan Sipil Nasional (Enac) juga telah mengeluarkan Notam, “Notice to air mission”, yaitu pemberitahuan khusus kepada para pilot yang menetapkan larangan melintas di atas stadion bagi semua jenis pesawat, termasuk drone. Larangan itu sudah dimulai sejak Rabu sore, 19 Agustus, dan akan tetap berlaku sampai stadion kosong.





Sistem untuk masuk ke stadion akan berada di bawah pengawasan yang lebih ketat. Kepolisian telah meminta Atalanta untuk menambah jumlah petugas di pintu masuk dan memperketat pemeriksaan juga terhadap spanduk dan bendera: termasuk bendera Palestina, yang telah dilarang. Tim Israel itu sudah berada di kota sejak Selasa, sementara sekitar seribu suporternya diperkirakan tiba hari ini di bandara Bergamo dan dari sana akan dikawal langsung ke Curva Sud stadion.