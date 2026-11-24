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Marco Carnesecchi, kiper Atalanta, menjalani artroskopi pada lutut kirinya hari ini dan akan memulai rehabilitasi dalam beberapa hari ke depan. Operasi lutut kiper Atalanta itu berjalan lancar. Carnesecchi harus berhenti saat pemanasan sebelum pertandingan melawan Inter pada Minggu malam, yang berakhir 4-4. Pemeriksaan kemudian menunjukkan adanya cedera meniskus medial di lutut kirinya.

Pagi ini, pemain kelahiran 2000 tersebut menjalani operasi artroskopi untuk pembersihan meniskus. Operasi berjalan lancar dan ia akan memulai proses rehabilitasi dalam beberapa hari ke depan.

Berikut pernyataan yang dikeluarkan Atalanta: "Pagi ini, pemain Marco Carnesecchi menjalani operasi artroskopi untuk pembersihan meniskus lutut kiri. Operasi berjalan lancar dan dalam beberapa hari ke depan ia akan memulai proses rehabilitasi".

Musim ini, Carnesecchi sejauh ini mencatatkan 16 penampilan (11 di Serie A dan lima di fase liga Conference League), dengan kebobolan 24 gol (20 di liga dan empat di Conference League).

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Proses pemulihannya diperkirakan memakan waktu sekitar satu bulan, sehingga Carnesecchi kemungkinan dapat kembali bermain setelah jeda libur Natal (Atalanta akan menghadapi Udinese pada 3 Januari).