Al Hilal Saudi memastikan kesepakatan untuk merekrut bintang Aston Villa, Ollie Watkins, pada bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung.

Fabrizio Romano, pakar transfer, mengatakan melalui akunnya di "X": "Breaking: Kini, Al Hilal telah mencapai kesepakatan atas seluruh rincian transaksi untuk merekrut Ollie Watkins, here we go".

Ia melanjutkan: "Rincian eksklusif: Aston Villa kini telah menerima tawaran terakhir senilai 58,4 juta euro ditambah 2 juta euro tambahan untuk penyerang asal Inggris tersebut. Lampu hijau dari Aston Villa, dan pemain akan terbang ke Arab Saudi pekan ini".

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Al Hilal telah bergerak selama beberapa hari terakhir untuk merekrut Watkins, dalam rangka pencariannya akan seorang penyerang baru guna memperkuat lini depan, terutama dengan berlanjutnya kondisi ketidakpastian seputar masa depan pemain asal Prancis, Karim Benzema, bersama tim, meski pemain tersebut menegaskan keinginannya untuk bertahan.



