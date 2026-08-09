Penyerang muda asal Brasil, Endrick, 20 tahun, menghadapi masa depan yang tidak menentu bersama Real Madrid kurang dari dua pekan sebelum bergulirnya musim resmi yang baru, di tengah padatnya lini serang Los Blancos oleh para bintang. Hal ini membuka peluang kepergiannya dengan status pinjaman demi mencari kesempatan tampil sebagai pemain inti yang menjamin kesinambungan dan perkembangannya.

Menurut surat kabar Spanyol "AS", Aston Villa dari Inggris yang dipimpin pelatih Unai Emery kini serius membidik penyerang Brasil tersebut dengan status pinjaman. The Villans terus melakukan pencarian intensif di bursa transfer untuk mendapatkan penyerang yang bisa memperkuat skuad, dan bintang Real Madrid itu dianggap pilihan ideal yang memenuhi ambisi klub Inggris tersebut.

Tujuan Aston Villa, juara Liga Europa saat ini, menjadi pilihan menarik bagi Real Madrid maupun sang pemain sekaligus, sebab hal itu akan memberinya kesempatan tampil di Liga Champions Eropa musim depan setelah tim tersebut mengakhiri musim lalu di posisi keempat Liga Primer Inggris, di samping peluang untuk menunjukkan bakatnya di salah satu liga terkuat dan paling kompetitif di dunia.

Minat dari Inggris ini datang saat persaingan sengit di posisi lini serang Real Madrid semakin memuncak, terutama setelah bergabungnya bintang Prancis Yan Diomande dan pemain Spanyol Carlos Espai. Hal ini secara langsung memengaruhi peran Endrick dalam susunan pemain pelatih Jose Mourinho dan mengecilkan peluangnya untuk mendapatkan waktu bermain yang cukup.

Kepergian penyerang Gonzalo ke Fulham sebelumnya sempat terlihat seperti membuka jalan bagi Endrick untuk menjadi pelapis ideal bagi bintang Prancis Kylian Mbappe, namun manajemen klub Los Blancos bergegas mengisi kekosongan itu dengan merekrut Carlos Espai, sehingga kembali menempatkan pemain Brasil itu dalam lingkaran ketidakpastian mengenai masa depannya.

Daftar penyerang Madrid saat ini dilengkapi oleh nama-nama gemilang yang mencakup Vinicius Junior, Kylian Mbappe, Yan Diomande, Brahim Diaz, ditambah Rodrygo yang tengah mengalami cedera jangka panjang, sehingga membuat persaingan di posisi lini serang berada dalam kondisi paling ketat.