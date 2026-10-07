Asosiasi Sepak Bola Norwegia mengajukan dua pengaduan resmi kepada dua komite di bawah naungan Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), yang menuduh presidennya, Gianni Infantino, berpotensi melakukan penyalahgunaan kekuasaan dan konflik kepentingan, di saat ia menghadapi gelombang kritik yang kian meningkat.

Menurut Agence France-Presse, kedua pengaduan tersebut menyangkut 3 persoalan: rencana Infantino yang dibatalkan untuk membuka Piala Dunia bagi investasi sektor swasta, pembatalan sanksi larangan terhadap bintang Amerika Serikat Folarin Balogun selama Piala Dunia 2026 setelah intervensi dari Donald Trump, dan penganugerahan kepada presiden Amerika Serikat atas apa yang dikenal sebagai "Penghargaan Perdamaian FIFA".

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Pengaduan pertama diajukan kemarin, Selasa, kepada Komite Etik, dan menuntutnya untuk menyelidiki "perilaku presiden FIFA Gianni Infantino serta individu-individu lain yang terungkap dalam penyelidikan, terkait kemungkinan pelanggaran kode etik FIFA".

Adapun pengaduan kedua ditujukan kepada Komite Tata Kelola, Audit, dan Kepatuhan, dan menuntutnya untuk memastikan apakah "sistem tata kelola, pengawasan keuangan, kontrol internal, dan proses pengambilan keputusan di FIFA telah berjalan sebagaimana mestinya".

Trump, Penyebut yang Sama

Presiden Asosiasi Norwegia, Lise Klaveness, yang dikenal karena keterusterangannya dan penentangannya yang sudah lama terhadap Infantino, menilai bahwa Trump adalah benang merah di antara ketiga persoalan tersebut, menurut pernyataannya kepada surat kabar "The Times".

Terkait rencana "FIFA Forward Enterprise", perusahaan modal ventura milik Josh Kushner, saudara Jared Kushner yang merupakan menantu Trump, seharusnya menjadi investor utamanya.

Rencana yang diluncurkan Infantino pada Juli menyusul kesuksesan besar Piala Dunia tahun ini di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat itu, memungkinkan investor dari sektor swasta membeli saham di sebuah perusahaan yang didirikan dalam kerangka inisiatif tersebut. Namun, gelombang penolakan memaksa Infantino melakukan langkah mundur yang memalukan dalam hitungan hari.

Klaveness mengatakan: "FIFA Forward Enterprise adalah persoalan tata kelola, tetapi terkait dengan dua persoalan lainnya karena adanya kemungkinan konflik kepentingan dan penyalahgunaan jabatan. Ada benang yang menghubungkan ketiga persoalan ini, yaitu sistem politik itu sendiri".

Ia pun mempertanyakan: "Apakah ini penyalahgunaan kekuasaan, atau penyalahgunaan jabatan? Apakah ini pelanggaran terhadap netralitas politik? Apakah ini sejalan dengan aturan tata kelola, mengingat bahwa Dewan FIFA seharusnya menjadi badan strategis, dan presiden pada dasarnya tidak boleh memiliki kewenangan sepihak apa pun?".

Tanpa Pesaing

Klaveness (45 tahun) pada Agustus lalu telah menyerukan Infantino untuk mundur dan melepaskan upayanya meraih masa jabatan keempat sekaligus terakhir. Namun pria Swiss (56 tahun) itu menegaskan bahwa ia akan mencalonkan diri untuk pemilihan ulang pada Maret mendatang, dan hingga kini belum ada pesaing yang mengumumkan pencalonannya.

Klaveness menegaskan bahwa ia tidak akan ikut dalam perlombaan tersebut, meskipun sejumlah pengamat, termasuk Sepp Blatter pendahulu Infantino, menilai bahwa ia layak untuk memimpin FIFA. Presiden Konfederasi Sepak Bola Eropa (UEFA) asal Slovenia, Aleksander Čeferin, juga menyatakan tidak berminat untuk mencalonkan diri.

Pria asal Kanada, Victor Montagliani, presiden Konfederasi Sepak Bola Amerika Utara, Tengah, dan Karibia (CONCACAF), dianggap sebagai pesaing yang paling berpeluang.



