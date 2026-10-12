Real Madrid mengambil langkah penting dalam upaya mengamankan masa depan pos penjaga gawangnya, setelah mencapai kesepakatan awal dengan kiper asal Belgia, Thibaut Courtois, soal perpanjangan kontrak.

Menurut yang diungkapkan jurnalis Italia Fabrizio Romano, kontrak Courtois saat ini dengan Real Madrid berakhir pada Juni 2027, namun kesepakatan awal yang baru bertujuan memastikan dia bertahan satu musim tambahan, sehingga terus menjaga gawang tim sepanjang musim 2027-2028.





Los Blancos sangat menghargai posisi Courtois sebagai salah satu penjaga gawang terbaik di dunia, serta elemen utama yang tak bisa digantikan dalam proyek tim, setelah selama bertahun-tahun membuktikan kemampuannya menentukan hasil pada laga-laga besar. Kedua pihak pun semakin dekat untuk memberikan sentuhan akhir pada kesepakatan baru tersebut.













Langkah ini muncul sebagai bagian dari keinginan Real Madrid untuk mempertahankan salah satu elemen terpentingnya, alih-alih memasuki fase pencarian pengganti bagi kiper yang memiliki pengalaman besar di kompetisi domestik maupun Eropa, dan sangat memahami tekanan yang menyertai pemakaian jersey klub ibu kota Spanyol tersebut.

Sebelumnya, laporan media Spanyol pada September lalu menyebut Real Madrid dan Courtois mendekati kesepakatan untuk memperpanjang ikatan di antara keduanya hingga 30 Juni 2028, sebuah perkembangan yang mencerminkan keinginan klub untuk tetap mempertahankan jasa kiper Belgia itu.

Sejak bergabung dengan Real Madrid pada 2018, Courtois menjelma menjadi salah satu bintang utama tim. Pentingnya dia tak hanya terbatas pada penyelamatan-penyelamatan biasa, tetapi juga meluas hingga momen-momen krusial pada laga-laga terbesar.

Final Liga Champions 2022 melawan Liverpool tetap menjadi contoh paling menonjol, setelah kiper Belgia itu tampil luar biasa dan berkontribusi dengan penyelamatan-penyelamatannya dalam mengantar Real Madrid meraih gelar Eropa ke-14 dalam sejarah klub, sekaligus meraih penghargaan pemain terbaik di pertandingan tersebut.

Kesepakatan yang dinanti ini datang meski Courtois telah memasuki usia 34 tahun, sebab klub terus memperlakukannya sebagai pilihan pertama di posisi penjaga gawang, berlandaskan pengalaman, kualitas, dan kemampuannya bersinar pada laga-laga penting.

Kiper Belgia itu sebelumnya mengalami cedera serius pada lutut pada 2023 yang membuatnya absen dalam waktu lama, namun dia kembali dan berhasil merebut kembali posisinya, menegaskan bahwa Real Madrid masih memiliki salah satu penjaga gawang terbaik di generasinya.











