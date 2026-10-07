Raúl Asencio memutuskan untuk memecah keheningannya. Dalam sebuah wawancara dengan surat kabar"AS" asal Spanyol, bek Real Madrid itu mengulas satu tahun yang didominasi oleh dua masalah di luar lapangan, ditambah operasi terbaru pada kakinya yang membuatnya absen dari lapangan.

Ketika ditanya soal akhir dari proses hukum yang membawanya ke kursi terdakwa, jawabannya tegas: "Saya tidak membunuh siapa pun, saya tidak melakukan apa pun. Namun lebih dari itu, hal ini hanyalah sebuah formalitas. Hati nurani saya tenang, dan itulah yang paling penting."

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Kasus Video

Asencio diadili bersama tiga lulusan akademi Real Madrid: Ferran Ruiz, Juan Rodríguez, dan Andrés García, yang didakwa merekam dan menyebarkan rekaman seksual dua perempuan muda, salah satunya di bawah umur, tanpa persetujuan mereka.

Asencio tidak hadir saat peristiwa itu terjadi, tetapi ia diadili atas tuduhan membagikan rekaman tersebut kepada pihak ketiga. Pada bulan Juli, pemain itu mencapai kesepakatan dengan kedua korban untuk meringankan tanggung jawabnya. Salah satu dari mereka mencabut tuduhannya setelah memperoleh kompensasi yang nilainya tidak diungkapkan, disertai surat permintaan maaf resmi, di mana pemain itu mengakui adanya "kesalahan" dalam memperlihatkan gambar-gambar tersebut.

Pada 3 September, kejaksaan menggugurkan tuduhan terhadap Asencio dan meringankan tuntutannya terhadap tiga terdakwa lainnya, setelah kedua korban menyatakan di hadapan pengadilan bahwa mereka telah memaafkan para terdakwa.

Bek itu dinyatakan bebas dengan putusan final, sementara tiga terdakwa lainnya dijatuhi hukuman penjara satu tahun dengan masa percobaan, atas tuduhan "pemanfaatan anak di bawah umur dalam materi pornografi", disertai kewajiban mengikuti program "rehabilitasi".

Asencio menegaskan dalam wawancara itu bahwa hinaan dari para suporter tidak memengaruhinya: "Ketika saya pergi ke lapangan, saya pergi untuk bermain sepak bola, bukan untuk bertengkar dengan tribun yang memusuhi saya." Namun ia mengakui bahwa keluarganya menanggung hal itu dengan lebih berat, "karena tidak menyenangkan hal seperti itu dikatakan tentang anakmu."

Di Bawah Pengaruh Alkohol

Adapun insiden lainnya pada musim panas ini terjadi di belakang kemudi. Pada 16 Agustus, Asencio tercatat 0,90 mg/liter dalam tes alkohol, di bagian selatan Pulau Gran Canaria, atau sekitar 4 kali lipat batas legal yang mencapai 0,25.

Ia dikenai denda sebesar 14.400 euro, dan surat izin mengemudinya dicabut selama delapan bulan, sementara pelatih José Mourinho menegaskan bahwa klub membuka proses disipliner terhadapnya.

Pemain itu berkata soal hal tersebut: "Mou (Mourinho) tidak salah. Ia benar sepenuhnya... Sayalah yang salah. Saya mengakuinya dan masih mengakuinya, saya meminta maaf dan akan terus memintanya."

Ketika ditanya soal kasus Negreira yang berkaitan dengan Barcelona, Asencio hanya berkata: "Negreira tetap ada. Dan jika ia ada, pasti ada alasannya. Namun saya tidak akan berkata lebih banyak."

Pemain Spanyol itu membela hak rekan setimnya Kylian Mbappé untuk meraih Ballon d'Or, sekaligus menunjukkan keyakinannya untuk menjadi juara Liga Champions Eropa di Stadion Metropolitano, dengan berkata: "Mustahil? Justru sangat mungkin."



