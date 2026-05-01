AS Roma secara permanen merekrut Donyell Malen dari Aston Villa dengan nilai transfer yang telah disepakati

AS Roma telah memutuskan untuk secara definitif menggunakan opsi pembelian dalam kontrak pinjaman Donyell Malen, demikian dilaporkan Voetbal International. Pemain internasional Belanda ini telah menjadi sensasi sejati sejak kedatangannya pada bursa transfer musim dingin ke Serie A, sehingga keputusan Giallorossi ini sama sekali tidak mengejutkan. Roma dan Villa masih harus mengumumkan berita ini secara resmi.

Di paruh pertama musim ini, Malen tidak pernah menjamin tempat di starting line-up Villa di bawah asuhan manajer Unai Emery. Perjalanan Malen pun berlanjut ke Roma, di mana pelatih Gian Piero Gasperini merasa tidak puas dengan penampilan striker Artem Dovbyk dan Evan Ferguson.

Dalam kontrak pinjaman dengan Villa, Roma menyertakan opsi pembelian sebesar 25 juta euro. Opsi tersebut menjadi wajib jika Malen bermain setidaknya dalam 50 persen pertandingan dan Roma lolos ke Liga Champions atau Liga Europa.

Roma, yang bersaing dengan Juventus dan Como untuk tiket terakhir Liga Champions, tidak perlu menunggu hingga akhir musim dan telah mengambil keputusan. Dengan Malen di skuad dalam beberapa tahun ke depan, Roma berharap dapat mendekati papan atas.

Sejak kedatangannya ke Stadio Olimpico, Malen telah tampil tajam dalam sebagian besar pertandingan. Penyerang berusia 27 tahun ini, yang nilainya diperkirakan mencapai 35 juta euro, telah mencetak 12 gol dan memberikan 2 assist dalam hanya 16 penampilan untuk klub ibu kota.

Malen bahkan memulai kariernya di Roma dengan sangat baik, sehingga ia berpeluang dinobatkan sebagai pencetak gol terbanyak Serie A pada akhir musim. Saat ini, ia telah mencetak sebelas gol, sementara pemuncak daftar Lautaro Martínez telah mencetak enam belas gol.

Selain itu, secara statistik hanya ada satu pemain Roma yang tampil lebih baik daripada Malen sejak diberlakukannya sistem tiga poin: Gabriel Batistuta. Legenda asal Argentina itu hanya membutuhkan 13 pertandingan untuk mencetak 11 gol di Serie A pada musim 2000/01 saat Roma menjuarai Scudetto.