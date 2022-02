Apa-apaan? Bos AS Roma Jose Mourinho Didukung Angkut Gelandang Arsenal Granit Xhaka £100 Juta!

Para fans Arsenal kembali memanaskan saga transfer Granit Xhaka ke AS Roma.

Seperti diketahui, di musim panas kemarin, sang gelandang santer dihubungkan dengan mantan bos Chelsea, Tottenham Hotspur, Inter Milan dan Manchester United itu di Roma.

Kala itu disebutkan bahwa Xhaka dan Mourinho telah mencapai kesepakatan secara personal.

Namun, titik kegagalan transfer ini adalah tuntutan The Gunners, yang menginginkan mahar €20 juta untuk pemain internasional Swiss tersebut.

Pada akhirnya, transfer ini urung terlaksana karena sulitnya membuat kesepakatan, dan Xhaka pun tetap menjadi pemain kunci bagi Mikel Arteta walaupun di musim ini perjalanan kariernya terhambat cedera lutut, positif Covid-19 dan dua kali terkena suspensi laga -- membuatnya total absen di 15 laga Arsenal di berbagai kompetisi.

Football.london mengklaim, gelandang 29 tahun itu berpeluang besar meninggalkan Emirates Stadium jika Roma bisa memenuhi tuntutan klub London Utara di musim panas mendatang.

Sementara, Mourinho sampai sekarang masih jadi pengagum Xhaka, dan si pemain dianggap bisa menghadirkan mentalitas tangguh di skuad Giallorossi, yang berharap bisa bersaing di jalur juara musim depan.

Namun yang jadi pertanyaan, akankah Roma lebih beruntung di penawaran kedua mereka kepada Arsenal untuk Xhaka?

Laporan di Italia belakangan ini mengungkapkan bahwa Mourinho bakal dibekali anggaran transfer masif mencapai £100 juta. Beberapa fans Arsenal pun memberikan ide gila ke Mourinho agar menginvestasikan uang sedemikain besar itu pada Xhaka.

Beberapa fans mengekspresikan isu Xhaka ke Roma lewat platform Reddit.

Di antaranya, 72TNZ menulis: "Bayaran langsung, lalu bonus performa berdasar per kartu merah senilai £1 juta, £300 ribu per kartu kuning, £800 ribu per tekel bodoh, £450 ribu per menunda-nunda permainan dan operan, £5 ribu per operan melenceng dan £1 juta per sentuhan bodoh."

"Saya kira transfer itu bisa diselesaikan, Jose," tulis ndenoon, merujuk pada uang €100 juta yang dimiliki Mourinho.

R1d4z menulis: "£100 juta untuk Xhaka? Anda tidak perlu memiliki Jose..."

Praydaythemicesaid menimpali: "Saya akan menerima £100 juta untuk Granit Xhaka."

Laporan lainnya menyebut, Xhaka masih jadi salah satu dari tiga target serius Mourinho untuk musim depan. Dua lainnya adalah Marcos Senesi dan Filip Kostic.