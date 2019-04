AS Roma Dekati Jose Mourinho

Serigala Roma dikabarkan tertarik untuk memulangkan Mourinho ke Italia.

Sky Sport Italia mengklaim AS tertarik untuk mendatangkan Jose Mourinho. Adapun Milan, mantan klubnya, memiliki minat yang sama.



The Special One saat ini tidak bekerja setelah dia dipecat oleh , tetapi telah mengaku ingin kembali melatih musim depan.



Kans untuk kembali ke Inter, di mana ia memenangkan Treble pada 2010, sempat dirumorkan, dan Tuttomercatoweb bahkan mengklaim Mou siap menurunkan tuntutan gaji sebesar € 10 juta per musim menjadi € 8 juta.



Keputusan ini akan didukung oleh Wakil Presiden Javier Zanetti, tetapi CEO Beppe Marotta lebih tertarik pada Antonio Conte.



Sekarang Sky Sport Italia mengabarkan Roma sedang menjalin negosiasi dengan Mourinho melalui telepon, tetapi pembicaraan masih berada pada tahap awal.



Jika Mou kembali ke , kemungkinan besar dia akan merapat ke Nerazzurri.