Pemain asal Chile, Arturo Vidal, mengkritik cara penanganan krisis Cristiano Ronaldo, setelah kapten timnas Portugal itu meninggalkan pemusatan latihan negaranya sebelum menghadapi Denmark pada matchday ketiga UEFA Nations League, yang berakhir dengan kemenangan Portugal 4-2.

Pemain Colo-Colo saat ini, yang berusia 39 tahun, menunjukkan kekecewaan mendalam atas cara persoalan ini berakhir, menilai bahwa kepergian pemain sekelas Ronaldo dari timnas dengan cara seperti ini merupakan hal yang tidak bisa diterima.

Vidal berkata, seperti yang dikutip surat kabar Portugal "A Bola", pada Jumat hari ini: "Sejujurnya, ini hal yang memalukan. Pemain seperti Cristiano, yang merupakan salah satu dari empat pemain terbaik dalam sejarah sepak bola, dan setiap orang akan menempatkannya di posisi pertama, kedua, atau ketiga, meninggalkan timnas dengan cara seperti ini. Ini hal yang sangat buruk."

Gelandang Chile tersebut, yang sebelumnya pernah bermain untuk klub Bayer Leverkusen, Juventus, Bayern Munich, Barcelona, dan Inter Milan, melayangkan kritik kepada pelatih Jorge Jesus, menegaskan perlunya memperlakukan Ronaldo sesuai dengan statusnya dan apa yang telah ia berikan untuk sepak bola Portugal.

Vidal menambahkan: "Saya pikir pelatih tampil dengan citra yang sangat buruk. Cristiano harus diperhatikan dan dilindungi, karena ia adalah pemain yang telah memberikan segalanya untuk Portugal, dan menjadikan timnas sebagai salah satu yang terbaik di dunia."

Ia melanjutkan: "Pemain seperti ini tidak bisa pergi dengan cara seperti ini. Cristiano berhak melakukan apa pun yang ia mau. Apa yang telah ia berikan untuk sepak bola dan untuk timnas Portugal adalah mengangkat keduanya ke level yang lain. Ada pelatih-pelatih yang tidak menghormati hal-hal seperti ini."

Pernyataan Vidal muncul di tengah berlanjutnya kontroversi seputar kepergian Ronaldo dari pemusatan latihan timnas Portugal, di tengah upaya untuk meredam krisis dan mengembalikan hubungan antara kapten timnas dan tim pelatih ke jalurnya yang semestinya.