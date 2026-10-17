Sebuah artikel opini yang diterbitkan surat kabar Katalan "Sport" melancarkan serangan terhadap Real Madrid dan presidennya, Florentino Perez, dengan memanfaatkan situasi polemik yang mengelilingi klub tersebut dalam periode terakhir, dengan latar belakang meningkatnya krisis mereka dengan Javier Tebas, presiden La Liga, di samping pernyataan Jose Mourinho, pelatih kepala Los Blancos, mengenai waktu pengumuman sanksi terhadap Vinicius Junior sebelum laga melawan Roma di Liga Champions.

Mourinho sebelumnya memprotes pengumuman larangan bermain Vinicius hanya dua jam sebelum pertandingan dimulai, dengan menilai bahwa waktu pengungkapan sanksi itu menimbulkan tanda tanya soal dampaknya terhadap konsentrasi si pemain, di saat perang kata-kata antara Real Madrid dan La Liga terus berlanjut.

Suasana inilah yang menjadi pintu masuk bagi jurnalis Spanyol Hugo Scoccia untuk menyajikan pembacaan yang satir dan tajam atas apa yang ia nilai sebagai pergeseran citra klub Ibu Kota Spanyol itu, dengan mengkritik apa yang ia sebut sebagai ketergantungan pada kegaduhan, pernyataan resmi, dan klip-klip promosi alih-alih berfokus pada penampilan di dalam lapangan. Ia juga melontarkan kritik kepada Perez dan taruhannya pada Mourinho dalam mengelola fase saat ini.

Dalam artikelnya, yang ia beri judul: Florentino Perez dan Mourinho: Seni berteriak keras tanpa menyajikan sepak bola sama sekali, Scoccia tidak hanya mengkritik narasi media klub tersebut, tetapi juga mengulas kembali apa yang terjadi pada laga melawan Roma, dengan menilai bahwa tim Italia itu memaksakan keunggulannya untuk periode yang panjang, sebelum perhatian kembali beralih ke polemik yang mengelilingi Real Madrid alih-alih membicarakan sepak bola.

Pertandingan berikutnya RMA LaLiga 15.00 SEV

Berikut teks artikel tersebut:

"Saya ingin menulis tentang penampilan indah Barcelona, atau mungkin tentang sebuah video luar biasa berisi gol-gol Messi yang nyaris masuk ke gawang, yang saya temukan di media sosial. Saya tidak ingin kembali jatuh ke dalam perangkap yang sama seperti yang saya alami dalam beberapa pekan terakhir. Tetapi pemandangan absurd yang mengundang tawa, yang kita saksikan 600 kilometer dari Barcelona, benar-benar layak mendapat ribuan kata. Saya tahu, pembaca yang saya hormati, bahwa hal ini mungkin terkesan sebagai semacam obsesi, tetapi sesungguhnya ini hanya hiburan dan kesenangan.

Real Madrid adalah raksasa mulia yang berubah menjadi pengemis berpakaian kusut. Atau seperti yang akan digambarkan oleh penulis besar Italia Gianni Brera: "seorang bangsawan yang jatuh dari ketinggiannya". Sebab setelah puluhan pernyataan resmi, pertandingan-pertandingan yang hampa dari sepak bola, dan ratusan klip promosi jenaka yang disiarkan saluran resmi klub, kita bisa menegaskan dengan penuh keyakinan bahwa Florentino Perez merekrut Jose Mourinho untuk meledakkan segala sesuatu di sekelilingnya. Sebab ketika gagasan tidak lagi ada, dan seseorang menjalani akhir dari masa kekuasaannya, tidak ada lagi yang tersisa baginya selain harapan agar kegaduhan itu begitu memekakkan sehingga menghalangi orang lain melihat kejatuhan ke dalam jurang. Namun gaya pengelabuan ini sudah terlalu terbuka dan terlalu basi, sehingga mustahil menyembunyikan kenyataan. Tipuan itu mungkin berhasil pada kali pertama, tetapi mengulanginya dua kali membuatmu berisiko terbongkar. Dan saya kira kita semua sudah membongkarnya pada tahap ini.

Mari kita bicara soal sepak bola; pada laga Eropa terakhir Los Blancos, dan terlepas dari hasil akhir serta comeback khas Real Madrid, Roma sepenuhnya mengungguli mereka selama 80 menit. Itu adalah pesta sepak bola yang berakhir, sebagaimana segala sesuatu berakhir di Italia, dengan tragedi bagi tuan rumah. Dan karena Mourinho tahu betul hakikat apa yang sedang terjadi, ia bergerak lebih awal, memamerkan kemampuannya mendahului peristiwa, dan muncul beberapa menit sebelum pertandingan dimulai untuk mengecam apa yang ia sebut sebagai serangan terus-menerus yang kembali dialami Real Madrid.

Pengumuman sanksi terhadap salah satu pemain beberapa menit sebelum pertandingan dimulai adalah rencana Machiavellis yang bertujuan mengacaukan konsentrasi bintang utama tim. Satu dari antara begitu banyak bintang itu! Sungguh kurangnya kepercayaan terhadap mereka, jika ia menganggap seorang pemain profesional tidak mampu menanggung sanksi yang sudah diumumkan sebelumnya! Namun, dengan bantuan para pemain pengganti, yang tampak lebih siap bersaing daripada mereka yang mendominasi tim berkat gaji mereka, bukan karena kelayakan mereka, ia menyimpan kartu korban ini untuk digunakan pada kesempatan lain.

Florentino tidak memiliki lebih banyak gagasan daripada yang dimiliki para pemainnya di dalam lapangan. Karena itu ia menaruh segala sesuatu sebagai taruhan pada pelatih Portugal itu, yang menguasai seni berteriak keras untuk menutupi berbagai kekurangan. Sementara Florentino Perez, yang saya ragu akan menuntaskan masa jabatannya saat ini, lebih peduli pada video-video yang diproduksi saluran televisinya daripada pada penampilan timnya. Di sana, banyak kegaduhan, banyak pernyataan resmi, dan sedikit sepak bola. Sedangkan di sini, sekadar hiburan dan kesenangan".