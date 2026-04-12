Arteta terancam dipecat dari Arsenal... dan pencarian penggantinya

Keraguan mengenai masa depan Mikel Arteta bersama Arsenal semakin meningkat, menurut laporan dari Spanyol, di tengah tekanan yang semakin meningkat di dalam klub meskipun tim tersebut tetap bersaing untuk meraih gelar musim ini.

Suasana ini muncul setelah kekalahan mengejutkan dari Bournemouth, dalam pertandingan pekan ke-32 Liga Premier Inggris, yang kembali memicu perdebatan mengenai kemampuan tim untuk memenangkan gelar, terutama dengan investasi besar yang telah disuntikkan oleh manajemen dalam beberapa tahun terakhir tanpa menghasilkan gelar-gelar besar.

Menurut surat kabar Mundo Deportivo, Arsenal masih memiliki peluang untuk menyelamatkan musimnya, baik di kompetisi Liga Inggris maupun Liga Champions, di mana mereka meraih kemenangan penting di kandang lawan atas Sporting Lisbon pada leg pertama perempat final.

Namun, surat kabar tersebut menegaskan bahwa kelanjutan karier Arteta kini bergantung pada keberhasilannya meraih salah satu gelar tersebut, di tengah menurunnya kepercayaan terhadapnya secara bertahap di dalam klub.

Calon pengganti

Surat kabar tersebut juga menyebutkan bahwa jika tim gagal meraih gelar apa pun, ada "pengganti yang siap" di meja direksi, di mana nama Cesc Fabregas menonjol sebagai pilihan utama untuk menggantikan Arteta, setelah penampilan impresif yang ia tunjukkan dalam pengalaman kepelatihannya saat ini.

Fabregas memimpin tim Como dengan gemilang, mengandalkan gaya permainan menyerang yang menarik, yang menempatkan tim tersebut dalam persaingan untuk memperebutkan tiket ke kompetisi Eropa, hal ini menarik perhatian para pejabat Arsenal yang mencari proyek teknis baru jika terjadi pergantian.

Selain itu, mantan bintang Spanyol ini memiliki keunggulan tambahan, yaitu pengetahuannya yang mendalam tentang klub London tersebut, setelah membela warnanya selama delapan musim sebagai pemain, yang mungkin akan memudahkan proses transisinya ke kursi manajer, jika keputusan untuk menggantikan Arteta diambil pada akhir musim.

Perlu dicatat bahwa kekalahan dari Bournemouth membuat Arsenal tetap di puncak klasemen Liga Premier Inggris dengan 70 poin, setelah memainkan 32 pertandingan.

Di sisi lain, Bournemouth menambah poinnya menjadi 45, sehingga naik ke peringkat kesembilan di klasemen.

Dengan hasil ini, Bournemouth memberikan hadiah berharga bagi Manchester City, yang berada di posisi kedua dengan 61 poin dari 30 pertandingan, sehingga persaingan perebutan gelar kembali memanas dan memberikan City peluang emas untuk memperkecil selisih poin dengan pemuncak klasemen.