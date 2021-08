Arsenal Kalah Melulu Di Pramusim, Kini Keok Lagi Lawan Spurs

Arsenal akan menyambut Liga Primer Inggris 2021/22 dengan rentetan hasil yang tak menyenangkan selama pramusim, termasuk saat dilibas Spurs.

Jelang musim baru Liga Primer Inggris, klub-klub yang berbasis di London menggelar laga pemanasan dengan format round-robin melibatkan Arsenal, Tottenham Hotspur dan Chelsea.

Setelah The Gunners ditumbangkan The Blues 2-1 beberapa waktu lalu, kali ini pasukan Mikel Arteta kembali bertekuk lutut kala berhadapan dengan The Lilywhites.

Skuad Nuno Espirito Santo mengamankan kemenangan hemat, 1-0, berkat gol tunggal Son Heung-Min. Spurs, sekali lagi, memainkan laga pramusim mereka tanpa bintang andalan Harry Kane.

Striker timnas Inggris itu terus gencar dispekulasikan tengah menuntaskan kepindahannya ke Manchester City.

Dengan demikian, Arsenal mencatat lebih banyak kekalahan di pramusim, dengan mereka hanya memenangkan dua laga. Tiga berakhir hasil negatif dan sekali imbang.

Di pertandingan ini, Arsenal memainkan rekrutan barunya, Albert Sambi Lokonga dan Ben White, sejak menit awal. Sementara di kubu Spurs, mereka memasang Son sebagai ujung tombak tunggal.

Arsenal 2021/22 pre-season results in full:



❌ Hibernian 2-1 Arsenal

🤝 Rangers 2-2 Arsenal

✅ Arsenal 4-1 Millwall

✅ Arsenal 4-1 Watford

❌ Arsenal 1-2 Chelsea

❌ Tottenham 1-0 Arsenal pic.twitter.com/1aQTzCiwEf — TheAFCnewsroom (@TheAFCnewsroom) August 8, 2021

Kedua tim saling meraba pertahanan masing-masing, tetapi hingga 45 menit pertama tuntas, tak ada gol tercipta. Momentum datang bagi Son cs memasuki paruh kedua.

Tepatnya 11 menit sebelum pertandingan rampung, Spurs akhirnya memecahkan kebuntuan. Berawal aksi Nicolas Pepe di sisi kanan, mudah saja dipotong Giovani Lo Celso.

Nama terakhir kemudian mengarahkan bola pada Tanganga, yang sukses melewati Pablo Mari sebelum membagi pada Son. Dengan tenang superstar Korea Selatan ini melesakkan gol pembuka.

Di sisa waktu yang ada, Arsenal berusaha keras untuk mengejar ketertinggalan. Mereka menggempur pertahanan skuad Nuno, tetapi sang lawan berhasil mempertahankan kemenangan 1-0.