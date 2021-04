Dosakah Manajer Arsenal Mikel Arteta Tak Jadikan Nicolas Pepe Starter Lawan Slavia Praha?

Nicolas Pepe nyaris menjadi bintang kemenangan Arsenal saat bentrok dengan Slavia Praha di leg pertama babak perempat-final Liga Europa. Nahas, kecerobohan The Gunners membuyarkan segalanya.

Setelah membuntu hampir di sepanjang laga, pemain internasional Pantai Gading itu akhirnya memecahkan kebuntuan tim empat menit sebelum wasit meniup peluit panjang di Emirates Stadium.

Sayang, tepatnya di masa injury-time, pilar Slavia Tomas Holes mencuat untuk memaksakan pertandingan berakhir imbang satu sama. Arsenal pun harus puas mengakhiri laga dengan kemasukan satu gol tandang.

Dosakah manajer Mikel Arteta tidak memasang Pepe sejak menit awal?

Menurut Opta, Pepe adalah sosok yang lebih banyak menjebol gawang lawan dibandingkan seluruh pemain Arsenal di ajang Liga Europa musim ini, yakni empat gol.

Tidak mustahil, jika saja mantan bintang Lille ini diturunkan sebagai starter, dia akan memberi opsi menarik bagi Arteta di lini serang Arsenal atau jangan-jangan bisa mengepak gol buat tim lebih dini.

4 - Nicolas Pepe has scored more goals (4) than any other Arsenal player in the Europa League this season. Super. #UEL pic.twitter.com/ysTBYB33wM