Arsenal bersiap untuk bergerak agresif selama bursa transfer musim panas guna memperkuat lini serangnya, dengan menempatkan pemain sayap Paris Saint-Germain, Bradley Barcola, sebagai prioritas utama dalam upaya merekrut pemain sayap kiri baru menjelang dimulainya musim depan.

Menurut laporan situs "CaughtOffside" yang mengutip sumber-sumber terpercaya di pasar agen pemain, klub asal London tersebut sedang mempertimbangkan untuk mengajukan tawaran senilai sekitar 80 juta euro guna mendapatkan jasa pemain internasional Prancis tersebut, yang juga diminati oleh sejumlah klub besar Eropa.

Parkola dianggap sebagai salah satu nama teratas yang dipantau oleh klub-klub Liga Primer Inggris saat ini, terutama mengingat adanya indikasi bahwa ia mungkin akan hengkang dari Paris Saint-Germain jika klub Prancis tersebut menerima tawaran yang sesuai dengan tuntutan finansialnya.

Manajer Arsenal, Mikel Arteta, berpendapat bahwa merekrut Parkola dapat memberikan dorongan besar bagi lini serang tim, seiring upayanya untuk menambah kecepatan, kelincahan, dan efektivitas di lini depan.

Meskipun “The Gunners” memiliki skuad yang mumpuni di lini serang, klub ini masih mencari pemain sayap yang mampu bersaing dengan Gabriel Martinelli, meringankan beban Bukayo Saka, serta memberikan opsi berbeda dalam pertandingan-pertandingan besar.

Parkola tampaknya memenuhi semua persyaratan tersebut, karena ia memiliki kemampuan teknis dan fisik yang luar biasa, serta pengalaman yang mumpuni meskipun usianya masih muda. Pemain Prancis berusia 23 tahun ini telah berpartisipasi dalam kompetisi Liga Champions, dan membuktikan dirinya sebagai salah satu talenta penyerang terkemuka di Liga Prancis dalam beberapa tahun terakhir.

Nilai pasar Parkola, menurut situs “Transfermarkt”, mencapai sekitar 70 juta euro, sementara kontraknya saat ini dengan Paris Saint-Germain berlaku hingga musim panas 2028, yang memberikan klub Prancis tersebut posisi tawar yang kuat.

Selain itu, statistiknya selama musim 2025–2026 mencerminkan seberapa besar pengaruhnya di lapangan, setelah mencetak 11 gol dan memberikan satu assist di kompetisi Liga Prancis, meskipun ia tidak selalu menjadi pemain inti dalam susunan tim Paris.

Laporan-laporan menunjukkan bahwa rasa frustrasi sang pemain terhadap perannya di dalam tim merupakan salah satu faktor utama yang memengaruhi masa depannya. Parkola merasa sangat kecewa setelah tidak masuk dalam susunan pemain inti Paris Saint-Germain pada final Liga Champions, yang memicu pertanyaan mengenai posisinya dalam proyek olahraga klub tersebut.

Sementara agennya terus mendiskusikan kemungkinan perpanjangan kontrak dengan manajemen Paris Saint-Germain, ketidakpuasan sang pemain atas minimnya kesempatan bermain di pertandingan-pertandingan besar tetap ada, yang mungkin membuka peluang bagi tawaran-tawaran dari klub luar.

Menurut sumber yang sama, Arsenal sedang mempersiapkan tawaran senilai sekitar 80 juta euro, sementara Paris Saint-Germain diyakini tidak akan mempertimbangkan untuk menjual pemain tersebut dengan harga di bawah 100 juta euro, yang berpotensi membuat negosiasi menjadi rumit dalam beberapa pekan mendatang.

Minat terhadap Barkola tidak hanya datang dari Arsenal saja, karena beberapa klub besar Eropa lainnya juga memantau perkembangannya dengan cermat, di antaranya Liverpool, Manchester City, Manchester United, Chelsea, Bayern Munich, dan Barcelona, yang menandakan persaingan sengit untuk mendapatkan tanda tangan sang pemain jika Paris Saint-Germain memutuskan untuk membuka pintu negosiasi.

Meskipun kesepakatan ini sulit terwujud, minat Arsenal tampak sangat serius. Klub ini tidak memandang Barkola sekadar sebagai tambahan pelengkap, melainkan sebagai pemain yang mampu memberikan dampak langsung, dengan potensi besar dalam jangka panjang serta pengalaman yang memungkinkannya bersaing di level tertinggi Eropa.

Pertanyaan yang tetap mengemuka dalam waktu dekat adalah: Apakah Paris Saint-Germain bersedia mendengarkan tawaran yang diajukan untuk bintang Prancisnya, ataukah mereka akan mempertahankan jasanya dan menutup pintu bagi salah satu transfer paling menonjol di bursa transfer musim panas ini?