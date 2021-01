Mengapa Mesut Ozil Pakai No. 67 Di Fenerbahce?

Mantan gelandang Arsenal itu memilih nomor jersey yang tak biasa di klub barunya, namun rupanya itu ada kaitannya dengan sejarah keluarga.

Kepergian Mesut Ozil dari Arsenal akhirnya dikonfirmasi pada hari Minggu, setelahh mantan bintang Arsenal itu pindah ke Turki untuk bergabung dengan klub favoritnya di masa kecil Fenerbahce.

Setelah dicoret Arsenal dari skuad Liga Primer, Ozil dan The Gunners setuju untuk mengakhiri kontrak sang gelandang senilai £350.000 per minggu enam bulan lebih awal, sekaligus membuka jalannya untuk pindah ke Turki.

Saat dia meninggalkan Emirates, Ozil mengaku akan menjadi “Gunner seumur hidup", menambahkan bahwa itu bukan perpisahan permanen dengan klub yang ia sebut “berkelas dan prestise" tersebut.

Sekarang Ozil telah bergabung dengan klub yang telah dia dukung selama bertahun-tahun, Fenerbahce, bahkan rela mengambil pemotongan gaji untuk melakukannya.

Ozil akan memperoleh €3 juta (£2,5 juta / $3,5 juta) setahun di Fenerbahce setelah sebelumnya mendapat gaji tahunan sebesar €16 juta (£14 juta / $19 juta) di Arsenal.

Pengorbanan itu membuka jalan kepindahannya ke klub yang dekat dengan hatinya, dan Ozil mengaku tak sabar untuk memperkuat klub barunya.

"Selalu ada tekanan pada pemain sepakbola. Saya selalu bermain di klub-klub besar, dan selalu ada tekanan," kata Ozil saat perkenalannya.

"Fenerbahce juga klub besar dan saya tahu akan ada tekanan di sini. Ini adalah klub yang sangat saya cintai. Saya akan melakukan yang terbaik. Saya harap semuanya akan baik-baik saja."

Pada perkenalannya hari Rabu, Ozil mengungkapkan nomor jersey baru, 67, padahal sebelumnya ia mengenakan nomor 10 Arsenal.

Jersey No. 67 jelas jauh dari kata tradisional, tapi itu dipilih karena ada hubungan pribadi dengan Ozil.

Mengapa Ozil pilih jersey No. 67?

Kecintaan Ozil pada nomor tersebut tampaknya berasal dari dua digit pertama kode pos kampung halaman keluarganya di Zonguldak, Turki.

Gelandang berusia 32 tahun ini lahir di Gelsenkirchen, Jerman dan merupakan generasi ketiga Turki-Jerman.

Sebagai hasil dari itu, Ozil tumbuh mendukung Fenerbahce, sementara pahlawan masa kecilnya adalah penyerang legendaris klub Ridvan Dilmen.

Keluarga Ozil berasal dari Hışıroğlu, sebuah desa di distrik yang memiliki kode pos 67802.

Artikel dilanjutkan di bawah ini

Dan, meski nomor yang lebih tradisional seperti 19, 21, 22, 23 dan 24 tersedia di klub, Ozil tampaknya lebih memilih untuk memberi penghormatan kepada rumah keluarganya melalui nomor jerseynya.

Sebelum memutuskan itu, Ozil mengisyaratkan bahwa dia akan mengklaim nomor 67 sebagai miliknya melalui sebuah tweet.

6️⃣7️⃣ ❤ — Mesut Özil (@MesutOzil1088) January 17, 2021

Akan tetapi, nomor tersebut bukanlah yang tertinggi di skuad, mengingat No. 71 Ismail Yuksek, No. 77 Gokhan Gonul, No. 88 Caner Erkin dan No. 99 Kemal Ademi semuanya memiliki angka yang lebih besar.