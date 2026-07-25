Arsenal memimpikan transfer sensasional dan mengarahkan bidikan kepada Vinícius Júnior

Arsenal tertarik kepada Vinícius Júnior, demikian dilaporkan jurnalis David Ornstein dari The Athletic. Pemain Brasil itu akan habis kontraknya di Real Madrid pada musim panas tahun depan.

Penyerang berusia 26 tahun itu berada di posisi teratas dalam daftar Arsenal, yang ingin semakin memperkuat lini depannya. Menurut Ornstein, ketertarikan tersebut masih berada pada tahap awal dan belum ada pembicaraan yang dilakukan antara kedua klub. Namun, secara internal di Arsenal, kemungkinan kedatangan Vinícius disebut mendapat dukungan luas.

Banyak hal bergantung pada situasi kontrak sang pemain Brasil. Vinícius masih terikat kontrak hingga musim panas 2027, tetapi sejauh ini belum ada terobosan dalam negosiasi kontrak baru. Jika tidak ada perubahan, maka Real Madrid harus serius mempertimbangkan penjualan agar mencegah winger itu pergi secara gratis setahun kemudian.

Real Madrid lebih memilih untuk tidak melepas Vinícius. Selain nilai olahraganya, pemain Brasil itu juga berhak atas bonus loyalitas yang besar jika bertahan lebih lama. Karena itu, raksasa Spanyol tersebut masih berharap bisa mencapai kesepakatan soal perpanjangan kontrak.

Secara pribadi, Vinícius kembali menjalani musim yang sangat baik. Pada Piala Dunia, ia tampil dalam kelima pertandingan Brasil dan mencetak empat gol. Pada akhirnya, tim asuhan Carlo Ancelotti terhenti di babak 16 besar setelah kalah dari Norwegia.

Di Real Madrid, pemain sayap itu juga menunjukkan kontribusinya. Musim lalu ia mencetak 22 gol di semua kompetisi. Namun, kesuksesan di atas lapangan tidak datang bagi Los Blancos, yang untuk tahun kedua secara beruntun gagal meraih semua trofi besar dan finis kedua di La Liga, terpaut delapan poin dari FC Barcelona.

Vinícius meninggalkan Flamengo untuk bergabung dengan Real Madrid pada 2018 dan sejak saat itu berkembang menjadi salah satu bintang utama klub. Kini, ia sudah mencatatkan 375 pertandingan resmi, dengan torehan 128 gol dan 100 assist.