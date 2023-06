Arsenal kembali mendapatkan pukulan telak dari Manchester City, usai kampiun Liga Primer Inggris tersebut dilaporkan akan segera meminang Declan Rice.

Arsenal minati Rice

Dua tawaran mereka ditolak West Ham

Man City siap telikung

APA YANG TERJADI?

Arsenal menjadikan Declan Rice sebagai target prioritas mereka di bursa transfer musim panas, dan telah mengajukan tawaran senilai £90 juta yang bakal melampaui rekor transfer mereka. Kendati demikian, West Ham United menolak mentah-mentah proposal yang diajukan The Gunners, dan kini pintu persaingan terbuka lebar.

SITUASINYA:

The Athletic melaporkan bahwa Manchester City, yang baru saja mengalahkan Arsenal dalam persaingan gelar juara Liga Primer Inggris 2022/23, siap untuk menelikung The Gunners lagi. Dalam 24 jam ke depan, kubu The Citizens bisa mengajukan tawaran resmi untuk Rice, dengan Pep Guardiola diklaim menginginkan gelandang tengah baru setelah Ilkay Gundogan bersiap angkat kaki dari Etihad menuju ke Barcelona.

TERLEBIH:

Arsenal sebenarnya mulai mendekati valuasi West Ham untuk jenderal lapangan tengah timnas Inggris tersebut, tetapi The Hammers menginginkan biaya yang menembus £100 juta. Kontrak Rice di London timur masih berlaku sampai 2024 dengan opsi perpanjangan 12 bulan, tetapi bintang 24 tahun itu ingin menguji dirinya di level Liga Champions usai menjadi kapten West Ham dan mencatatkan 240 penampilan untuk mereka.

DALAM FOTO:

Getty Images

Getty

Getty

APA SELANJUTNYA?

Man City meraih treble bersejarah di 2022/23 – usai mengawinkan trofi Liga Champions dan Piala FA dengan gelar Liga Primer – tetapi tak berhenti berusaha untuk terus memoles skuad mereka. The Citizens juga diklaim bisa mendatangkan pilar lini belakang baru, setelah I News melaporkan bahwa bek Kroasia Josko Gvardiol – yang saat ini dikontrak RB Leipzig – masuk ke radar Pep Guardiola.