Tensi Di Arsenal? David Raya Buka-Bukaan Soal Hubungan Dengan Aaron Ramsdale

David Raya buka-bukaan soal hubungannya dengan Aaron Ramsdale setelah menggesernya sebagai kiper utama Arsenal.

APA YANG TERJADI?

Kiper Spanyol David Raya menjelma menjadi kiper utama Arsenal setelah dipinjam dari Brentford dengan opsi pembelian £27 juta di penghujung musim 2023/24. Kendati demikian, keputusan Mikel Arteta untuk mengutak-atik posisi No.1 The Gunners mengundang perdebatan panjang, apalagi setelah Raya tampil kurang meyakinkan versus Manchester City.

Kini, Raya buka-bukaan soal hubungannya dengan Aaron Ramsdale.

KATA MEREKA:

“Hubungan kami? Sangat bagus,” ucap Raya kepada The Athletic. "Toh pada akhirnya kami adalah rekan, dan itu yang penting. Kami memiliki hubungan yang sangat sehat, tidak ada masalah. Kami saling mendorong setiap harinya di sesi latihan: saat ia sedang merasa down, saya mendorongnya, dan ketika saya down [dia melakukan hal yang sama]."

"Kami melatih tiga kiper, kadang empat, selama berjam-jam dalam sepekan, Anda membutuhkan hubungan yang seperti itu karena jika tidak, latihan tidak akan berjalan lancar."

SITUASINYA:

Raya juga mengaku bahwa ia sangat mengagumi filosofi sepakbola Arteta dan berkata tak keberatan jika sang manajer melakukan rotasi kiper di masa depan.

"Dia adalah salah satu pelatih yang ingin saya ajak bekerja bersama, filosofinya, bagaimana ia mentransformasi Arsenal dengan gaya bermainnya - sangat penting untuk memilikinya sebagai seorang pelatih," imbuh Raya.

"Arteta memberi saya rasa percaya diri untuk berada di sana, bahwa ia menginginkan dua pemain top di setiap posisi, dan ini tergantung pada saya untuk menemukan waktu dan berjuang mendapatkan menit bermain. Saya tak ingin berpikir lebih jauh dari itu. Jika ada rotasi, sebagaimana di posisi-posisi lain, saya akan membantu di dalam dan luar lapangan."

DALAM FOTO:

Getty

(C)GettyImages

SELANJUTNYA?

Seiring meredanya perdebatan terkait kiper utama Arsenal, Raya sepertinya akan kembali dipercaya sebagai No.1 saat The Gunners bertamu ke markas Chelsea pada 21 Oktober pada ajang Liga Primer Inggris.