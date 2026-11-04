Arsenal Cukup dengan Performa Apik di Babak Pertama, Terus Membayangi PSG dan Real Madrid

Tiga hari setelah menang 0-1 atas Liverpool, Arsenal kembali meraih kemenangan di Liga Champions. Slavia Praha tak mampu mengimbangi tim asuhan Mikel Arteta dalam laga Rabu yang berakhir 1-2. Arsenal kini menempati posisi ketiga dengan sepuluh poin dari empat pertandingan.

Pemuncak klasemen Liga Primer Inggris itu mengawali laga di Praha dengan ideal. Viktor Gyökeres mengirim Noni Madueke ke depan, lalu sang pemain sayap menuntaskannya dengan sempurna. Gyökeres kemudian digagalkan kiper Nazar Domchak, sementara sundulan Mikel Merino melambung tipis. Tembakan Eberechi Eze disapu dari garis gawang. Arsenal jelas mendominasi babak pertama.

Arsenal menggandakan keunggulan di Praha menjelang akhir babak pertama. Merino menemukan Gyökeres di kotak penalti dan penyerang asal Swedia itu mencetak gol lewat tembakan yang membentur tiang. Tugas tuan rumah pun mendadak jauh lebih berat. Sementara itu, Arsenal menjalani malam yang mudah di kompetisi Eropa.

Slavia keluar dari ruang ganti dengan semangat tinggi dan kecewa ketika tembakan keras Oskar Kubiak diamankan David Raya. Arsenal tidak terlalu terganggu oleh gempuran wakil Ceko itu dan tetap mengincar ruang di belakang pertahanan Slavia.

Setelah satu jam pertandingan, Arteta memutuskan melakukan beberapa pergantian pemain dengan mempertimbangkan laga kandang melawan Hull City pada Sabtu. Cristhian Mosquera dan Christos Tzolis masuk menggantikan Ezri Konsa dan Eze. Sementara itu, waktu terus berjalan dan semakin merugikan Slavia, yang berjuang gigih tetapi tidak mampu mencetak gol untuk memperkecil ketertinggalan.

Slavia menuntut penalti ketika Wiktor Nowak terjatuh di kotak penalti. Wasit berkonsultasi dengan VAR, tetapi tidak memberikan penalti, yang memicu kemarahan suporter tuan rumah.

Arsenal bertahan dengan cukup mudah menjelang akhir laga, meski Nowak sempat mengubah skor menjadi 1-2. Arsenal kini mengoleksi sepuluh poin di Liga Champions, tak jauh di belakang Paris Saint-Germain dan Real Madrid. Tiga pekan lagi, Borussia Dortmund akan bertandang ke London.