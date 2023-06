Capai Kesepakatan? Arsenal Diklaim Selangkah Lagi Resmikan Bintang Chelsea Kai Havertz

Arsenal siap memenuhi tuntuan harga dari Chelsea untuk Havertz setelah adanya kesepakatan personal antara The Gunners dan sang pemain.

Arsenal dikabarkan telah mencapai kesepakatan secara personal dengan Kai Havertz dan siap memenuhi tuntutan harga yang dipatok pihak Chelsea.

Bintang Jerman itu digadang-gadang bakal menyeberang ke klub London lainnya dalam beberapa pekan lagi.

Pakar transfer Fabrizio Romano melaporkan bahwa Havertz telah menyetujui bayaran £200 ribu per pekan. Sementara itu, setelah tawaran Arsenal ditolak Chelsea pada pekan lalu, kini manajemen The Gunners maju lagi untuk merespons harga yang diminta The Blues.

Florian Plettenberg dari Sky Jerman menyatakan: "Dia sekarang hampir bergabung Arsenal! Semua tergantung dari penawaran terakhir Arsenal."

"Havertz, sekarang sangat berhasrat gabung Arsenal seiring kesepakatan pribadi hampir disepakati. [Mikel] Arteta senang melihat dia jadi tambahan untuk [Gabriel] Jesus," jelasnya.

"Bayern akhkir-akhir ini menanyakan situasi [Havertz], tapi negosiasi dengan Arsenal sudah semakin jauh. Oleh karena itu, belum ada tawaran/upaya pembajakan yang dilakukan Bayern," katanya lagi.

"Transfer ini diperkirakan memakan biaya sekira €80 juta," tambah Plettenberg.

Selain menguatkan lini serang, Arsenal juga santer dihubungkan dengan Declan Rice seiring rencana mereka mempertebal skuad setelah musim lalu kalah bersaing dengan Man City di jalur juara.