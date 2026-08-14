Arsenal buru bintang Inggris di bursa transfer

Klub Arsenal memasukkan salah satu pemain menonjol di timnas Inggris ke dalam daftar pendek pilihan mereka untuk memperkuat lini pertahanan pada musim panas ini.

Sejumlah sumber menegaskan kepada jaringan "ESPN", bahwa Arsenal menambahkan pemain Bayer Leverkusen, Jarell Quansah, ke dalam daftar pendek pilihannya, di mana klub London tersebut berupaya merekrut seorang bek selama periode transfer musim panas.

Sumber yang sama menjelaskan bahwa hingga saat ini belum terjadi pembicaraan langsung antara kedua klub, namun klub asal London Utara itu telah menjajaki kemungkinan mewujudkan kesepakatan melalui beberapa perantara.

Prediksi menunjukkan bahwa manajemen Bayer Leverkusen memperlihatkan keengganan untuk menjual Quansah, hal itu setelah klub tersebut merekrut pemain internasional Inggris ini dari Liverpool baru pada musim panas lalu, dalam kesepakatan yang bernilai 30 juta pound sterling atau setara 40,6 juta dolar.

Hingga kini masih belum jelas berapa besar jumlah yang mungkin bersedia ditawarkan Arsenal, namun perbedaan dalam penilaian finansial bisa menjadi batu sandungan, dan ini merupakan skenario yang sama yang dihadapi Arsenal dalam upayanya merekrut bek Aston Villa, Ezri Konsa.

Klub Aston Villa menilai harga pemainnya, Konsa, sekitar 60 juta pound sterling, sementara Arsenal sebelumnya telah mengisyaratkan bahwa mereka hanya bersedia mengajukan tawaran mendekati setengah dari jumlah tersebut.

Sumber-sumber tersebut menyampaikan kepada jaringan ESPN, bahwa Arsenal diperkirakan akan meningkatkan level ketertarikannya untuk merekrut Konsa, namun masih harus dilihat apakah mungkin tercapai jalan tengah, di mana penjajakan kemungkinan merekrut Quansah dianggap sebagai pencarian nyata dari klub akan opsi-opsi alternatif.

Perlu dicatat bahwa Quansah dan Konsa merupakan bagian dari skuad timnas Inggris di bawah kepemimpinan pelatih Thomas Tuchel, yang berhasil meraih peringkat ketiga pada turnamen Piala Dunia musim panas ini.

Kedua pemain memiliki keunggulan berupa fleksibilitas taktis dan kemampuan bermain di posisi bek kanan maupun bek tengah, perlu diketahui bahwa Quansah telah tampil dalam 44 pertandingan selama musim pertamanya mengenakan kostum Bayer Leverkusen.