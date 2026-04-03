Arsenal berupaya memperkuat lini serangnya pada musim panas mendatang melalui transfer istimewa dari Real Madrid.

Menurut situs Fichajes, Arsenal menargetkan untuk merekrut Gonzalo Garcia, penyerang Real Madrid, guna menambah vitalitas dan kedalaman skuad London tersebut.

Garcia berusia 22 tahun, dan dianggap oleh Arsenal sebagai kandidat terkuat untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Gabriel Jesus, yang diperkirakan akan hengkang pada musim panas mendatang.

Karena minimnya menit bermain yang dijamin dalam skuad pelatih Alvaro Arbeloa, Garcia melihat bahwa pindah ke Arsenal akan menjadi kesempatan untuk meningkatkan karier profesionalnya.

Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, tampaknya tidak puas dengan performa Victor Giokiris, sehingga tim Inggris tersebut mencari penyerang baru.

Arsenal berencana membiayai transfer Garcia dengan menjual Jesus seharga 25 juta euro.

Kontrak Gonzalo Garcia dengan Real Madrid berlaku hingga musim panas 2030, dan nilai pasarnya diperkirakan sekitar 30 juta euro, sehingga kesepakatan ini menjadi investasi yang tepat bagi The Gunners.

