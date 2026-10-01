Krisis mendadak antara Cristiano Ronaldo dan Jorge Jesus, pelatih kepala timnas Portugal, memicu interaksi luas di kalangan penggemar sepak bola Arab Saudi di platform "X", terutama mengingat hubungan kuat yang terjalin antara kedua belah pihak selama masa mereka bersama klub Al Nassr.

Ronaldo berbenturan dengan Jesus dalam beberapa hari terakhir, setelah keputusan pelatih asal Portugal itu untuk tidak menurunkannya menghadapi Norwegia, meskipun ia telah melakukan pemanasan dalam waktu yang lama. Yang menyulut krisis ini adalah pernyataan sang pelatih kepala senior yang menegaskan bahwa "Sang Don" tidak akan mengubah filosofi atau rencananya, hingga bintang Al Nassr itu memutuskan untuk meninggalkan pemusatan latihan dan berangkat ke Madrid.

Komentar para penggemar pun terbelah antara mereka yang mengkritik tindakan Ronaldo setelah meninggalkan pemusatan latihan timnas, dengan menganggap bahwa pengalaman dan statusnya sebagai kapten mengharuskannya menghormati keputusan pelatih kepala, dan mereka yang menyatakan keheranan atas berubahnya hubungan kuat yang terjalin dengan Jorge Jesus menjadi perselisihan dalam waktu singkat.

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Salah satu penggemar menulis: "Terus terang, saya mencintai Cristiano, tetapi kamu harus menyadari bahwa usiamu sudah bertambah, dan seharusnya kamu menghormati keputusan pelatih. Bahkan jika ia berbicara denganmu, ia mungkin akan menurunkanmu ke lapangan belakangan, tetapi mungkin ia memutuskan untuk tidak memainkanmu karena situasi pertandingan. Seharusnya kamu bertindak sebagai seorang kapten, bukan menciptakan masalah dan pergi sendirian. Terus terang, tindakan ini mencerminkan sejumlah kesombongan".













Para penggemar Arab Saudi mengenang kembali hubungan yang terjalin antara Ronaldo dan Jorge Jesus selama masa mereka di Al Nassr, dengan menyebutkan bahwa sang bintang Portugal merupakan salah satu pendukung utama kelanjutan pelatih tersebut bersama tim, hal yang membuat krisis saat ini terasa mengejutkan bagi mereka.

Penggemar lain mengatakan: "Saya tidak bisa memahami apa yang terjadi antara Jorge Jesus dan Cristiano. Di Al Nassr, Cristiano-lah yang berjuang demi kedatangan Jesus untuk melatih tim, dan membela kelanjutannya, dan bersama timnas Portugal ia juga termasuk pendukung gagasan menunjuk Jesus sebagai pelatih kepala".

Seorang penggemar menjelaskan: "Hubungan mereka di Al Nassr sangat kuat, hingga keduanya saling berdiri bersama di tengah krisis-krisis tersulit. Lalu bagaimana hubungan mereka berakhir dengan perselisihan setelah dua pertandingan pertama Jesus bersama Portugal? Ini kejutan yang tak terduga".

Reaksi para penggemar di platform "X" terus berlanjut seputar krisis ini, di tengah keheranan atas cepatnya perubahan hubungan antara Ronaldo dan Jorge Jesus, setelah keduanya sebelumnya terjalin dalam hubungan profesional yang kuat selama pengalaman mereka terdahulu bersama Al Nassr.