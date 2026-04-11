Real Madrid CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports

Arnold atau Carvajal melawan Bayern Munich?.. Arbeloa akan mengambil keputusan

Kondisi fisik adalah penentu

Pelatih Real Madrid, Álvaro Arbeloa, telah menetapkan susunan pemain di sayap kanan tim untuk pertandingan yang dinantikan melawan tuan rumah Bayern Munich, yang dijadwalkan pada Rabu mendatang di Stadion Allianz Arena, dalam leg kedua perempat final Liga Champions.

Baca juga

Carragher: Maroko akan mengalahkan Brasil... dan akan tersingkir dari Piala Dunia oleh tim ini

Saluran Real Madrid soal insiden kekerasan: La Liga curang

Presiden Meksiko mengungkap sikap final FIFA terkait siaran pertandingan Iran

Menurut surat kabar (MARCA) Madrid, Arbeloa belum melihat Dani Carvajal dalam kondisi fisik yang sepenuhnya siap.

Oleh karena itu, kecuali ada kejutan, kemungkinan besar pelatih asal Spanyol itu akan mengandalkan Trent Alexander-Arnold sebagai starter saat menghadapi tim Bavaria.

Surat kabar tersebut menambahkan bahwa keputusan ini tampaknya didasarkan terutama pada kondisi fisik para pemain saat ini, lebih daripada keunggulan yang jelas dalam performa, terutama karena apa yang terlihat di lapangan menunjukkan bahwa perbedaan antara Alexander-Arnold dan Carvajal tidak terlalu besar, yang juga tercermin dari menit bermain yang mereka dapatkan baru-baru ini.

Real Madrid bertekad untuk membalas kekalahan mereka di leg pertama di kandang sendiri (2-1) melawan Bayern Munich, Selasa lalu, di Stadion Santiago Bernabéu.

