Arne Slot menutup bab Liverpool dengan surat perpisahan yang penuh emosi

Arne Slot telah mengucapkan selamat tinggal kepada Liverpool melalui sebuah surat. Liverpool Echo menerbitkan surat tersebut pada Senin pagi, di mana pelatih asal Belanda itu dengan bangga mengenang masa-masa bersama klub raksasa Inggris tersebut.

"Saat Anda berjalan keluar di bawah papan terkenal di terowongan Anfield, Anda merasakan campuran emosi. Tanggung jawab, tentu saja. Terhadap sejarah panjang klub ini," demikian Slot membuka suratnya. Ia juga menggambarkan tekad untuk berjuang dan menang demi penonton Anfield yang terkenal di seluruh dunia.

"Bahwa semua emosi itu, setelah hanya 12 bulan, berujung pada gelar Premier League, adalah hal yang luar biasa. Itu bukan sekadar trofi, melainkan penghargaan atas kerja keras, pengorbanan, dan dedikasi begitu banyak orang di seluruh klub."

Kematian Diogo Jota pada Juli 2025 juga disinggung. "Bahwa kami harus kehilangan Diogo hanya beberapa minggu setelah perayaan bersama kami, sungguh tak terlukiskan. "Saya ingin mengenangnya terutama sebagai rekan setim, seorang teman, dan sosok luar biasa yang telah menyentuh kehidupan ribuan dari kalian setiap kali ia mengenakan lambang klub yang terkenal," tulis pelatih berusia 47 tahun itu.

Mantan pelatih AZ dan Feyenoord ini mengucapkan terima kasih kepada para penggemar, pemain, dan staf, serta menyatakan keyakinannya terhadap masa depan, terutama berkat keberhasilan lolos ke Liga Champions. Pada hari pertandingan terakhir, hasil imbang Liverpool melawan Brentford (1-1) cukup untuk memastikan mereka tetap berkompetisi di Liga Champions musim depan.

Dengan keyakinan penuh terhadap apa yang akan dibawa masa depan, Slot menatap ke depan. "Para pemain yang telah memberikan begitu banyak untuk klub ini, yang telah menjaga nilainya tetap tinggi dan berkontribusi pada begitu banyak momen tak terlupakan, telah meletakkan fondasi yang akan bertahan," sebelum ia mengakhiri dengan kembali ke awal.

"Ketika saya pertama kali berdiri di bawah papan nama di terowongan Anfield, saya tahu apa yang diminta klub ini dari saya. Saya pergi dengan keyakinan bahwa kami tidak pernah berhenti berjuang untuk itu."