Argumen Maroko dan Senegal: Apa yang terjadi dalam sidang dengar pendapat "CAS"?

Pagi ini, Kamis, dimulai sesi dengar pendapat Pengadilan Arbitrase Olahraga Internasional "CAS" di Kota Lausanne, Swiss, yang bersiap memutuskan salah satu kasus paling kontroversial dalam sejarah Piala Afrika, setelah krisis final edisi 2025 antara Maroko dan Senegal mencapai babak penentuan.

Pengadilan menghadapi dua pembacaan hukum yang secara fundamental berbeda atas apa yang terjadi di final. Pihak Maroko bersandar pada Pasal 82 dan 84 dari regulasi turnamen, sementara Senegal berpegang bahwa hasil pertandingan sebenarnya telah ditentukan di atas lapangan, setelah wasit asal Kongo Jean Jacques Ndala mengizinkan para pemainnya kembali ke lapangan dan melanjutkan laga hingga akhir, sebelum "Singa Teranga" menang 1-0 setelah perpanjangan waktu.

Inti persoalan di Lausanne terletak pada penentuan dampak hukum dari keluarnya para pemain Senegal dari lapangan sebagai protes terhadap wasit, lalu kembalinya mereka untuk menyelesaikan pertandingan, terutama karena Komite Banding Konfederasi Sepak Bola Afrika "CAF" kemudian memutuskan membatalkan hasil tersebut dan menganggap Senegal kalah dengan pengunduran diri, serta menetapkan kemenangan Maroko 3-0.

Kiper Senegal Édouard Mendy sebelumnya mengatakan pada Maret lalu: "Kami tahu bagaimana kami memenangkan Piala Afrika, dan kami tahu apa yang terjadi pada salah satu malam di bulan Februari di Maroko," sementara Walid Regragui, mantan pelatih timnas Maroko, menegaskan dalam pernyataan kepada media: "Bagi saya, saya adalah juara Afrika, suka atau tidak suka sebagian orang."

Namun di luar pernyataan-pernyataan yang saling dilontarkan, pertarungan di Lausanne pada dasarnya akan berkisar pada penafsiran regulasi, batas kewenangan wasit, dan sejauh mana memungkinkan membatalkan hasil pertandingan yang telah selesai di atas lapangan.

Jaringan "Afrik Foot", yang menaruh perhatian pada urusan olahraga Afrika, memaparkan argumen kedua pihak yang diperkirakan akan disampaikan dalam sesi hari ini.

Senegal berpegang pada kewenangan wasit

Senegal diperkirakan akan menjadikan Pasal Lima dalam Hukum Permainan, yang dikeluarkan oleh Dewan Asosiasi Sepak Bola Internasional "IFAB", sebagai salah satu pilar utama pembelaannya, karena pasal tersebut menetapkan kewenangan wasit dalam mengelola pertandingan, serta sifat final dari keputusan-keputusannya yang terkait dengan jalannya permainan.

Senegal berpegang bahwa wasit Jean Jacques Ndala mengizinkan para pemainnya kembali ke lapangan setelah periode pengunduran diri, lalu melanjutkan pertandingan dan mengelola sisa laga hingga meniup peluit akhir, mengumumkan kemenangan Senegal 1-0 setelah perpanjangan waktu.

Di sinilah muncul pertanyaan terpenting dalam argumen Senegal: jika wasit telah mengizinkan pertandingan dilanjutkan, lalu memimpinnya hingga akhir, apakah suatu badan administratif setelah itu memiliki wewenang membatalkan hasil yang telah disahkan oleh wasit?

Pengacara spesialis hukum olahraga Pius Ndubuoku mengatakan, dalam pernyataan kepada jaringan SABC, bahwa para pemain Senegal "kembali ke lapangan, pertandingan berlanjut, lalu wasit meniup peluit akhir," dan menilai bahwa Komite Banding "CAF" tidak bisa membatalkan keputusan yang diambil wasit di dalam lapangan.

Argumen Senegal tidak terbatas pada kewenangan wasit, karena tim pembela yang dipimpin pengacara asal Spanyol Juan de Dios Crespo-Pérez juga dapat mendalilkan tidak adanya ketentuan jelas yang secara khusus mengatur kasus sebuah tim yang meninggalkan lapangan untuk sementara lalu kembali dan menyelesaikan pertandingan hingga akhir.

Crespo-Pérez sebelumnya memberi dimensi lebih luas pada kasus ini dalam konferensi pers di mana ia mengumumkan penggunaan jalur Pengadilan Arbitrase Olahraga, dengan mengatakan bahwa mengulang pengadilan atas sebuah pertandingan yang sudah selesai adalah hal yang "belum pernah terjadi sebelumnya", seraya menilai bahwa kasus ini dapat melampaui batas sepak bola Afrika untuk mengajukan pertanyaan terkait masa depan permainan dan aturannya.

Senegal juga dapat mencoba membedakan antara kejadian final 2025 dengan kasus-kasus sebelumnya di mana sebuah tim menolak menyelesaikan pertandingan secara final, di antaranya leg kedua final Liga Champions Afrika 2019 antara Esperance Tunisia dan Wydad Maroko, serta menegaskan bahwa para pemainnya benar-benar telah kembali ke lapangan dan melanjutkan permainan.

Maroko menuntut penerapan regulasi secara harfiah

Sebaliknya, pembelaan Maroko bersandar pada pembacaan langsung atas Pasal 82 dan 84 dari regulasi Piala Afrika, yang menetapkan sebuah tim dianggap kalah apabila menolak bermain atau meninggalkan lapangan sebelum pertandingan berakhir tanpa izin wasit, dengan kemungkinan dianggap kalah dengan skor 3-0 dan didiskualifikasi sesuai keadaan.

Maroko bersandar bahwa pelanggaran telah terjadi pada saat para pemain Senegal meninggalkan lapangan, sehingga kembalinya mereka kemudian tidak membatalkan kejadian yang telah terwujud sebelumnya.

Fouzi Lekjaa, Presiden Federasi Sepak Bola Kerajaan Maroko, menegaskan arah ini dalam pernyataan kepada majalah "Jeune Afrique", dengan mengatakan bahwa aturan sepak bola dan ketentuan hukum yang mengatur pertandingan "telah dihalangi dan dilanggar" oleh pihak lawan.

Ia menambahkan bahwa Federasi Sepak Bola Internasional mengubah regulasinya setelah kejadian itu, sehingga pemain yang meninggalkan lapangan tanpa izin menjadi terancam hukuman kartu merah, seraya menilai bahwa hal itu mendukung sudut pandang Maroko.

Pihak Maroko juga bersandar pada kejadian yang lebih spesifik, yaitu bahwa jumlah pemain Senegal yang berada di dalam lapangan pada suatu momen pertandingan turun menjadi hanya tiga pemain, sementara Hukum Permainan mensyaratkan keberadaan minimal tujuh pemain agar salah satu dari kedua tim dapat melanjutkan pertandingan.

Berdasarkan hal itu, pembela Maroko dapat mendalilkan bahwa pelanggaran telah benar-benar terjadi sebelum para pemain Senegal kembali, dan bahwa dilanjutkannya pertandingan kemudian tidak menghapus dampak dari tindakan yang terjadi selama masa penghentian.

Apakah dilanjutkannya pertandingan melindungi hasilnya?

Di sinilah kasus ini mencapai titik paling sensitifnya, karena persoalannya tidak terbatas pada penentuan apakah Senegal telah melanggar regulasi, melainkan meluas pada pertanyaan tentang hukuman yang tepat untuk pelanggaran tersebut.

Senegal memang benar-benar meninggalkan lapangan, tetapi pertandingan dilanjutkan setelah itu, berlanjut hingga peluit akhir, dan menghasilkan pemenang di atas lapangan.

Oleh karena itu, Pengadilan Arbitrase Olahraga harus menyeimbangkan antara prinsip penerapan regulasi secara ketat di satu sisi, dengan prinsip proporsionalitas dalam hukuman dan menjaga integritas hasil olahraga di sisi lain.

Pertanyaan sentralnya adalah sebagai berikut: apakah meninggalkan lapangan tanpa izin wasit secara otomatis mengakibatkan penerapan Pasal 82 dan 84 serta pembatalan hasil pertandingan, bahkan jika tim tersebut kemudian kembali dan melanjutkan permainan di bawah pengelolaan wasit lalu memenangkan pertandingan? Atau apakah kembalinya tim, dilanjutkannya laga, lalu ditiupnya peluit akhir oleh wasit, membuat hasil olahraga terlindungi, dengan kemungkinan menjatuhkan hukuman disipliner lain kepada pihak-pihak yang menyebabkan kejadian itu?

Poin inilah yang secara spesifik mungkin menjadi kunci putusan yang dinantikan di Lausanne, karena kasus ini tidak hanya terkait dengan apakah perilaku Senegal melanggar regulasi, melainkan apakah pelanggaran ini membenarkan hukuman maksimal yang mungkin: mencabut hasil pertandingan yang telah ditentukan di atas lapangan dan memberikan gelar kepada pihak lawan.