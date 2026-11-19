Setelah babak pertama berakhir tanpa gol, Australia unggul lewat gol bunuh diri pemain Argentina, Alvaro Joitch, pada menit ke-60.
Akol Ikon kemudian menggandakan keunggulan Australia lewat gol kedua pada menit ke-71.
Wasit pertandingan mengeluarkan kartu merah untuk Benjamin Vallejo pada menit 90+3.
Argentina tergabung di Grup C bersama Australia, Mozambik, dan Denmark.
Sebelumnya, Mozambik mengawali kiprahnya dengan kemenangan besar 4-0 atas Denmark.
Topik Terkait
Di Grup A, Qatar selaku tuan rumah memulai perjalanannya dengan kemenangan 2-0 atas Panama.
Skor imbang tanpa gol bertahan hingga menit 90+1, ketika Qatar mendapat penalti yang sukses dieksekusi Taha Nasir.
Empat menit berselang, Abdullah Babiker mencetak gol yang memperbesar keunggulan Qatar.
Qatar pun lebih dulu memuncaki grupnya dengan koleksi 3 poin, unggul selisih gol atas Yunani yang menang 2-1 atas Mesir.
Sementara itu, di Grup D Piala Dunia U-17, Prancis menang 3-1 atas Haiti.
Prancis unggul dua gol di babak pertama, keduanya dicetak oleh Luan Mirefield.
Noha Kader Tehi mencetak gol ketiga Prancis pada menit ke-47, sebelum Kensley Profit memperkecil ketertinggalan lewat satu-satunya gol Haiti pada menit ke-88.
Prancis memuncaki grupnya dengan 3 poin, unggul selisih gol atas Uruguay yang menang 3-2 atas Arab Saudi.
Di Grup B, Korea Selatan menang telak 3-0 atas Uganda, sedangkan Ekuador menundukkan Kaledonia Baru dengan skor 1-0.