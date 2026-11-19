Bagikan Ikuti GOAL di Google

Timnas Argentina mengawali kiprahnya di Piala Dunia U-17 yang saat ini berlangsung di Qatar dengan kekalahan 0-2 dari Australia pada Kamis (hari ini).

Iklan

Setelah babak pertama berakhir tanpa gol, Australia unggul lewat gol bunuh diri pemain Argentina, Alvaro Joitch, pada menit ke-60.

Akol Ikon kemudian menggandakan keunggulan Australia lewat gol kedua pada menit ke-71.

Wasit pertandingan mengeluarkan kartu merah untuk Benjamin Vallejo pada menit 90+3.

Argentina tergabung di Grup C bersama Australia, Mozambik, dan Denmark.

Iklan Iklan

Sebelumnya, Mozambik mengawali kiprahnya dengan kemenangan besar 4-0 atas Denmark.

Topik Terkait

Di Grup A, Qatar selaku tuan rumah memulai perjalanannya dengan kemenangan 2-0 atas Panama.

Skor imbang tanpa gol bertahan hingga menit 90+1, ketika Qatar mendapat penalti yang sukses dieksekusi Taha Nasir.

Iklan

Empat menit berselang, Abdullah Babiker mencetak gol yang memperbesar keunggulan Qatar.

Qatar pun lebih dulu memuncaki grupnya dengan koleksi 3 poin, unggul selisih gol atas Yunani yang menang 2-1 atas Mesir.

Iklan

Sementara itu, di Grup D Piala Dunia U-17, Prancis menang 3-1 atas Haiti.

Prancis unggul dua gol di babak pertama, keduanya dicetak oleh Luan Mirefield.

Iklan

Noha Kader Tehi mencetak gol ketiga Prancis pada menit ke-47, sebelum Kensley Profit memperkecil ketertinggalan lewat satu-satunya gol Haiti pada menit ke-88.

Prancis memuncaki grupnya dengan 3 poin, unggul selisih gol atas Uruguay yang menang 3-2 atas Arab Saudi.

Iklan

Di Grup B, Korea Selatan menang telak 3-0 atas Uganda, sedangkan Ekuador menundukkan Kaledonia Baru dengan skor 1-0.