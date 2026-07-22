Argentina sangat marah dan menuntut agar pertandingan final Piala Dunia dipindahkan oleh FIFA

Para penggemar Argentina secara massal meluncurkan petisi menyusul kekalahan 1-0 dalam final Piala Dunia melawan Spanyol. Para penggemar Argentina ingin pertandingan tersebut diulang.

Minggu malam, Argentina nyaris saja gagal mempertahankan gelar juara dunia. Dalam final Piala Dunia, Spanyol tampil lebih unggul dengan skor 1-0 setelah 120 menit pertandingan. Ferran Torres mencetak satu-satunya gol.

Namun, menurut para penggagas petisi, pertandingan tersebut sama sekali tidak berlangsung secara adil. Mereka bahkan menyatakan bahwa wasit telah disuap agar Spanyol menang.

Wasit Slavko Vicnic dilaporkan telah mengambil beberapa keputusan yang sangat kontroversial, dan menurut para penandatangan, hal tersebut harus ditinjau oleh FIFA.

FIFA kemudian harus menarik kesimpulan dan memerintahkan pertandingan tersebut diulang. Kemungkinan hal itu terjadi sangat kecil. FIFA biasanya tidak menanggapi petisi semacam itu.

Petisi yang dipublikasikan di Change.org tersebut telah ditandatangani oleh lebih dari lima puluh juta orang.