Argentina marah atas penggunaan gambar AI Diego Armando Maradona

Di Argentina, kemarahan dan kekecewaan meluap akibat penggunaan gambar AI Diego Armando Maradona, tulis La Voz. Sebuah perusahaan perjudian memutuskan untuk menggunakan gambar AI sang legenda yang meninggal pada tahun 2020 itu untuk tujuan komersial, yang justru menuai reaksi negatif. Anak-anak Maradona pun ikut menjadi sasaran.

Perusahaan Argentina BetWarrior membeli slot iklan untuk menayangkan iklannya selama jeda iklan dalam pertandingan pembuka Piala Dunia antara Meksiko dan Afrika Selatan.

Penonton di Argentina terkejut dengan 'kehadiran' Maradona dalam video promosi tersebut selama jeda iklan tersebut.

Gambar Maradona memicu kemarahan pemirsa karena beberapa alasan. Pertama-tama, penampilannya membuat mereka tidak bisa lagi fokus pada pertandingan.

Di media sosial, hujan keluhan menghujani perusahaan tersebut, namun anak-anak Maradona juga menjadi sasaran kritik tajam. Mereka diduga telah memberikan izin untuk menggunakan gambar ayah mereka.

Para kritikus berpendapat bahwa Maradona tidak akan pernah memberikan izin untuk menggunakan citranya dalam iklan perjudian. Fakta bahwa anak-anaknya melakukannya menimbulkan keheranan dan ketidakpahaman.

Spesialis AI Nicolás Bilkins membuka perdebatan tentang hak citra di era AI yang baru ini. "Saat ini, teknologi memungkinkan siapa pun untuk mengatakan apa saja."

"Sejauh mana seorang ahli waris berhak membuat seseorang yang sudah meninggal mengatakan sesuatu yang tidak akan pernah diucapkan oleh orang tersebut?"

Di YouTube, tempat video tersebut juga dapat ditonton, BetWarrior telah menonaktifkan kolom komentar.