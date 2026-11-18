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Real Madrid memastikan Arda Guler bertahan dalam jangka panjang setelah pemain sensasional asal Turki itu resmi menandatangani perpanjangan kontrak besar. Kesepakatan tersebut mengikat sang pengatur serangan berbakat di Santiago Bernabeu hingga Juni 2032, sekaligus mengakhiri spekulasi mengenai statusnya di ibu kota Spanyol.

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Visi jangka panjang di Bernabeu

Pengumuman ini menyusul dialog produktif selama berminggu-minggu antara perwakilan sang pemain dan petinggi klub. Meski langkah awal untuk perpanjangan kontrak ini telah dimulai pada awal September, cepatnya kesepakatan tercapai menunjukkan keinginan kedua pihak untuk melanjutkan kerja sama. Guler, yang didatangkan dari Fenerbahce saat berusia 18 tahun dengan kontrak hingga 2029, kini memperpanjang masa baktinya selama tiga tahun lagi. Dengan demikian, ia akan tetap menjadi pemain Real Madrid setidaknya hingga usia 27 tahun.

Langkah proaktif Florentino Perez ini merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk memperkuat inti skuad utama selama satu dekade ke depan. Menurut laporan AS, setelah Güler menandatangani kontrak, klub mulai mengalihkan perhatian pada perpanjangan kontrak jangka panjang serupa bagi sejumlah sosok penting lainnya, termasuk Jude Bellingham dan Thibaut Courtois. Dengan merampungkan kesepakatan ini hari ini, klub mengirim pesan jelas bahwa Guler bukan lagi sekadar prospek masa depan, melainkan bagian penting dari proyek olahraga saat ini.

Guler ungkapkan kebanggaan dan rasa tanggung jawabnya

Setelah kabar tersebut diumumkan secara resmi, pemain tim nasional Turki itu menyampaikan rasa syukur mendalam dan ambisinya melalui media sosial. Guler merujuk pada lagu kebesaran klub yang legendaris, dengan mengatakan: "Sejarah yang telah kalian ukir, sejarah yang masih akan diukir. Ketika pertama kali mengenakan seragam Real Madrid, saya tahu saya menjadi bagian dari sejarah yang luar biasa. Hari ini saya merasakan kebanggaan dan kebahagiaan yang sama, tetapi dengan tanggung jawab yang jauh lebih besar. Mengikuti jejak para legenda yang telah menorehkan nama mereka dalam sejarah sepakbola, di klub terbesar di dunia, merupakan kehormatan besar bagi saya."

Ia kemudian menguraikan tujuan jangka panjangnya selama berada di ibu kota Spanyol. Guler menambahkan: "Impian saya adalah mengenakan seragam ini selama bertahun-tahun, meraih gelar-gelar baru bersama dan, suatu hari nanti, meninggalkan jejak saya sendiri dalam sejarah yang unik ini. Saya ingin berterima kasih kepada semua orang yang selalu mendampingi saya sejak hari pertama: terutama presiden kami, Florentino Perez, keluarga saya, rekan-rekan setim saya, serta seluruh staf dan pelatih yang pernah bekerja bersama saya."

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Dari prospek Turki menjadi pemain terobosan Eropa

Perjalanan Guler dari Ankara menuju puncak sepakbola Eropa berlangsung cepat. Sejak didatangkan pada musim panas 2023 dengan biaya €20 juta ditambah bonus, ia telah melampaui ekspektasi. Meski sempat muncul pandangan bahwa ia mungkin akan mendapat manfaat dari masa peminjaman di klub seperti Bayer Leverkusen, pemain muda itu menegaskan saat diperkenalkan bahwa ia ingin bertahan dan memperjuangkan tempatnya. Tekad tersebut membuahkan hasil. Sang gelandang kini telah mencatatkan 126 penampilan resmi untuk klub.

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Dampaknya juga terlihat nyata dari koleksi trofinya. Dalam waktu sedikit lebih dari tiga musim, ia telah meraih lima gelar utama, termasuk Liga Champions, La Liga, dan Piala Dunia Antarklub. Perkembangan individunya baru-baru ini mendapat pengakuan ketika ia dinobatkan sebagai Pemain Terobosan Liga Champions musim 2025-26. Penghargaan tersebut, ditambah 38 penampilannya bersama tim nasional Turki, menegaskan statusnya sebagai talenta kelas dunia yang mampu memimpin klub maupun negaranya.

Menjadi starter yang tak tergantikan

Di Valdebebas, Guler dipandang sebagai talenta luar biasa dengan kemampuan langka untuk mengacaukan pertahanan lawan. Meski tidak mengandalkan kecepatan murni, permainan yang sulit ditebak dan penguasaan bola secara teknis menjadikannya aset yang unik. Ia telah berkembang dari pemain pengganti menjadi sosok yang semakin dipandang sebagai starter tak tergantikan di sayap kanan. Keahliannya mengeksekusi bola mati dan pengaruhnya yang terus meningkat di lapangan membuatnya menjadi idola suporter di Santiago Bernabeu.

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Menutup pesannya kepada para suporter, Guler menambahkan: "Dan terima kasih yang paling istimewa kepada para pendukung Real Madrid di seluruh dunia, yang selalu memberi kami dukungan tanpa batas. Semoga kita menjalani lebih banyak hari indah bersama! Saya sangat senang bisa terus menjadi bagian dari klub ini. 2032."