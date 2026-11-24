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Babak pertama laga Real Madrid kontra PSV Eindhoven di Stadion Santiago Bernabeu, Selasa malam, dalam lanjutan matchday kelima fase liga Liga Champions, diwarnai kontroversi wasit setelah penalti diberikan kepada tim asal Belanda tersebut.

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Teknologi Video Assistant Referee (VAR) turun tangan meninjau insiden tersebut setelah gelandang Real Madrid Aurelien Tchouameni menginjak kaki pemain PSV Eindhoven Sven Mijnans di dalam kotak penalti saat berusaha menjangkau bola. Wasit asal Norwegia Espen Eskas kemudian meninjau layar monitor dan memutuskan memberikan penalti.

Sementara itu, akun "Archivo VAR" yang khusus membahas keputusan wasit di platform "X" mengakhiri perdebatan seputar insiden itu dengan menegaskan bahwa keputusan wasit memberikan penalti kepada PSV Eindhoven sudah tepat.

Pemain asal Kroasia Ivan Perisic sukses mengeksekusi penalti tersebut menjadi gol pada menit ke-32 dan membawa tim asal Belanda itu unggul atas Real Madrid.

Babak pertama berakhir dengan keunggulan 1-0 PSV Eindhoven atas Real Madrid di kandang Real Madrid sendiri.

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Sebelum laga ini, Real Madrid mengoleksi 12 poin (nilai sempurna) dan menempati posisi kedua klasemen, hanya kalah selisih gol dari pemuncak klasemen Paris Saint-Germain, sedangkan PSV Eindhoven berada di posisi ke-25 dengan 4 poin.