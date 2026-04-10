Arbeloa: Tendangan penalti Mbappé dihitung, entah di bumi atau di bulan

Alvaro Arbeloa, pelatih Real Madrid, mengkritik keras kinerja wasit setelah tim asuhannya bermain imbang 1-1 melawan Girona di kandang sendiri, Santiago Bernabéu, pada Jumat ini, dalam laga pekan ke-31 La Liga.

Mengenai insiden kontroversial, di mana Kylian Mbappé terkena pukulan yang membuatnya berdarah di dalam kotak penalti tanpa intervensi dari wasit Albertola Rojas, Arbeloa berkata: "Baiklah, bagi saya itu jelas penalti, di sini dan bahkan di bulan, dan ini adalah insiden lain yang menambah daftar sebelumnya.. Insiden tambahan di pekan lain, itulah yang kita miliki, dan itulah kenyataannya."

Baca juga

Saluran Real Madrid tentang insiden berdarah: La Liga curang

Presiden Meksiko mengungkap sikap akhir FIFA terkait siaran pertandingan Iran

Duo Real Madrid meluapkan kemarahan kepada Camavinga

Dan mengenai diamnya ruang video (VAR), pelatih asal Spanyol itu menyatakan: "Saya tidak mengerti mengapa mereka tidak campur tangan. Mereka campur tangan ketika sesuai dengan kepentingan mereka, dan ketika tidak, mereka tidak campur tangan.. Kalian tahu pendapat saya, dan fakta-fakta terus mengkonfirmasinya.. Itu adalah adegan yang sangat jelas.. Pelanggaran diberikan kepada Mbappé, yang jauh lebih ringan dari tendangan ini. Ini adalah kasus lain, seperti biasa."

Mengenai performa duo penyerang, Vinícius Júnior dan Mbappé, di tengah kritik, Arbeloa menegaskan keyakinannya pada kemampuan mereka, dengan mengatakan: "Saya tidak bisa khawatir tentang pemain dengan statistik seperti ini; apa yang bisa saya katakan tentang dua pemain terbaik di dunia?.. Kita harus meningkatkan performa secara kolektif di banyak aspek, terutama melawan tim yang mundur ke pertahanan."

Dengan hasil imbang ini, Los Merengues mengumpulkan 70 poin, berada di posisi kedua klasemen La Liga, tertinggal 6 poin dari rivalnya Barcelona yang memimpin klasemen, yang telah memainkan satu pertandingan lebih sedikit.