Alvaro Arbeloa meredam pentingnya kabar yang beredar soal masa depannya bersama Fulham, di saat tekanan terhadap pelatih asal Spanyol itu terus meningkat. Ia kini menghadapi ujian krusial untuk menyelamatkan posisinya setelah awal yang tersendat bagi timnya di Liga Primer Inggris.

Memasuki pertengahan Oktober, masa depan Arbeloa memang sudah berada dalam ancaman, setelah Fulham hanya mampu mengumpulkan dua poin dari 18 poin yang tersedia di Premier League, tanpa sekali pun meraih kemenangan. Mereka pun terbenam di posisi terakhir klasemen, tertinggal dua poin dari zona aman yang ditempati Sunderland.

Meski pelatih Spanyol itu sukses membawa timnya melewati dua babak di Piala Liga Inggris, hasil-hasil negatif di liga membuat petualangannya bersama klub London tersebut berada di bawah tekanan luar biasa.

Menurut pemberitaan media-media Inggris, mantan pelatih Real Madrid itu hanya punya dua pertandingan lagi untuk menyelamatkan posisinya. Ia akan menjamu Hull City di Stadion Craven Cottage pada Sabtu besok, sebelum bertandang ke markas Coventry City, salah satu tim promosi di kompetisi tersebut.

Pertandingan berikutnya FUL Premier League 10.00 HUL

Arbeloa menanggapi kabar pemecatan

Menjelang laga yang dinanti tersebut, Arbeloa berusaha menjauhkan tekanan dari dirinya, menegaskan bahwa fokusnya sepenuhnya tertuju pada timnya dan pertandingan berikutnya, bukan pada rumor seputar masa depannya.

Pelatih Spanyol itu berkata, seperti dikutip surat kabar Spanyol "Marca": "Rumor? Tidak. Saya fokus pada pertandingan besok, pada para pemain saya dan tim saya secara umum. Itulah hal yang paling penting. Ini bukan soal saya, melainkan soal klub dan para suporter."

Ketika ditanya apakah ia telah meminta penjelasan dari manajemen Fulham mengenai masa depannya, terutama setelah laporan media Inggris yang menyebut adanya kondisi pembangkangan di dalam ruang ganti, Arbeloa membantahnya dan menyatakan bahwa persiapan berjalan normal.

Ia menjelaskan: "Tidak, ini pekan biasa di mana kami bekerja keras. Kami bersiap menghadapi pertandingan sulit melawan tim yang kuat. Ini pekan lain bagi saya."