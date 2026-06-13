Situasi salah satu bintang Real Madrid menjadi rumit begitu pelatih baru José Mourinho tiba, setelah Mourinho meminta tambahan pemain berkualitas untuk memperkuat lini pertahanan Los Blancos, yang mengalami kesulitan besar pada musim lalu yang berakhir tanpa gelar.

Real Madrid mengumumkan penunjukan José Mourinho sebagai manajer tim untuk masa jabatan tiga tahun, dalam masa jabatan keduanya, di mana Presiden Florentino Pérez berharap dapat menghapus kesedihan dari dua musim terakhir, di mana gelar juara tidak pernah menyentuh Stadion Bernabéu.

Menurut jurnalis Spanyol Miguel Serrano, mantan manajer Real Madrid Alvaro Arbeloa telah menempatkan bek kiri Alvaro Carreras dalam posisi yang sulit di hadapan Mourinho, karena ia menulis catatan negatif tentang pemain tersebut dalam laporan terakhirnya mengenai evaluasi pemain Los Blancos, di mana ia menyebutnya sebagai pemain yang tidak disukai di ruang ganti.

Situs Defensa Central mengutip pernyataan Serrano melalui kanal YouTube-nya, di mana ia menegaskan, "Jose Mourinho meminta Real Madrid untuk merekrut bek kiri setelah menerima laporan yang sangat negatif dari Arbeloa mengenai Alvaro Carreras."

Dia menegaskan bahwa Mourinho tidak akan mengandalkan Carreras maupun Raul Asensio pada musim depan.

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Serrano menjelaskan: "Namun, kondisi kepergian para pemain sangat berbeda. Dalam kasus Asensio, ia ingin tetap bertahan dan menerima gaji yang sama di Real Madrid apa pun situasinya, atau mencari klub lain yang bersedia membayarnya dengan gaji yang sama."

Dia melanjutkan: "Sedangkan Carreras, dia akan meninggalkan klub jika keputusan ada di tangan Mourinho, tetapi Real Madrid ingin memberinya kesempatan lagi mengingat dia baru bergabung di awal musim lalu."

Dia menambahkan: "Oleh karena itu, Real Madrid memang sedang berupaya memenuhi permintaan Mourinho, dan solusinya mungkin dengan merekrut bek tengah kidal yang mampu bermain sebagai bek sayap, atau merekrut bek sayap kiri.

Keraguan tentang Mendy

Dia melanjutkan: "Ini adalah situasi yang tidak diinginkan mengingat ada tiga pemain di posisi bek kiri dalam skuad tim, dan meskipun tidak ada yang tampil meyakinkan, Mourinho sangat ingin mengandalkan Ferland Mendy, namun kebugaran pemain Prancis itu dipertanyakan, dan cedera berulang-ulang secara bertahap mengancam karier sepak bolanya."

Dia menjelaskan: "Oleh karena itu, rencananya adalah melepas pemain-pemain yang tidak menjadi andalan, dan penjualan Fran Garcia menjadi salah satu target utama Real Madrid, mengingat situasi Carreras. Jika ada kesempatan untuk menjual mantan pemain Benfica tersebut, klub akan mempertimbangkan tawaran yang masuk."

Dia menegaskan: "Namun, akan sulit menemukan kesepakatan penjualan yang menutupi nilai transfernya dari Benfica (60 juta euro)."

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Posisi bek kiri menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Real Madrid musim depan. Oleh karena itu, Mourinho mendesak untuk merekrut Calafiori (Arsenal) atau Javi Dardell (Manchester City), dua pemain yang mampu mengisi posisi tersebut, serta memiliki kemampuan bermain sebagai bek tengah jika diperlukan.