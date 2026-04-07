Dipastikan absennya gelandang Real Madrid asal Prancis, Aurélien Tchouaméni, dari laga leg kedua melawan Bayern Munich, karena skorsing.

Pada menit ke-36 pertandingan kedua tim pada leg pertama babak perempat final Liga Champions di Stadion “Santiago Bernabéu”, Tchouaméni menerima kartu kuning.

Peringatan itu diberikan akibat tekel keras Tchouaméni terhadap Joshua Kimmich, pemain tim Bavaria, di tepi kotak penalti.

Baca juga:

Thiago Betarsh memecahkan rekor Raúl.. dan Neuer menyamai Messi

Video: Puncak laga memanas sejak awal.. suporter Bayern menduduki area sekitar Bernabéu

Berakhirnya krisis Yamal.. lelucon memadamkan api fitnah di Barcelona

Keputusan berani dari Arbeloa.. bocornya rencana Real Madrid melawan Bayern

Kesepakatan tercapai.. Zidane mewujudkan mimpinya setelah bertahun-tahun menunggu

Bintang Prancis itu tidak akan tersedia bagi Álvaro Arbeloa pada leg kedua yang krusial pekan depan, yang dijadwalkan digelar di Kota Munich, sehingga mengacaukan rencana pelatih Spanyol tersebut, yang lebih memilih mengandalkan kuartet Federico Valverde, Arda Güler, Thiago Betarsh, bersama Tchouaméni di lini tengah dalam laga-laga besar.

Arbeloa mengandalkan kuartet tersebut dalam dua pertandingan melawan Manchester City dan Atlético Madrid, sebelum mengulangnya melawan Bayern Munich.