Arbeloa di ambang pemecatan, satu hal menyelamatkannya

Pelatih kepala Fulham, Alvaro Arbeloa, terancam kehilangan jabatannya hanya tiga bulan setelah menukangi tim, menyusul awal musim yang buruk bagi klub London itu di Liga Primer Inggris, yang menempatkan mereka di dasar klasemen.

Surat kabar Inggris "The Sun" melaporkan bahwa manajemen Fulham hanya memberi pelatih asal Spanyol itu dua pertandingan untuk memperbaiki situasi dan menyelamatkan masa depannya, di mana meraih hasil positif dalam dua laga mendatang menjadi syarat utama untuk menghindari pemecatan.

Fulham akan menghadapi Hull City pada Sabtu mendatang, sebelum bertemu Coventry, dalam dua ujian krusial yang bisa menentukan nasib Arbeloa, yang belum mampu meraih satu kemenangan pun dalam enam pertandingan pertamanya di Liga Primer Inggris musim ini.

Tekanan terhadap pelatih Spanyol itu semakin meningkat setelah kekalahan 1-2 dari Ipswich Town, ketika Fulham membuang keunggulan dan kebobolan gol penentu pada menit-menit akhir, sehingga melorot ke dasar klasemen dan hanya berjarak dua poin dari zona aman.

Pertandingan berikutnya FUL Premier League 10.00 HUL

Kritik tidak hanya terbatas pada hasil, karena Arbeloa juga menuai kritik akibat pergantian pemainnya, setelah timnya kebobolan pada 15 menit terakhir dalam empat dari enam pertandingannya di Liga Primer Inggris.

Arbeloa mengambil alih tanggung jawab musim panas lalu, menggantikan Marco Silva yang menolak memperpanjang kontraknya dan pindah untuk melatih klub Portugal, Benfica.

Meski pembicaraan soal kemungkinan pemecatannya semakin menguat, pelatih Spanyol itu menegaskan bahwa dirinya tidak merasa khawatir dengan masa depannya, dan menekankan bahwa prioritasnya adalah memperbaiki situasi Fulham, bukan mempertahankan jabatannya.

Arbeloa berkata: "Saya sama sekali tidak khawatir soal jabatan saya, dan saya tidak merasa takut. Anda tidak bisa menjadi pelatih jika Anda merasa takut."

Ia menambahkan: "Ini bukan soal jabatan saya, melainkan soal situasi Fulham, dan itulah yang terpenting. Memang benar kami baru menjalani enam pertandingan, tetapi kami membutuhkan poin."

Dengan demikian, hasil dua pertandingan mendatang tampaknya menjadi faktor penentu masa depan Arbeloa, karena Fulham perlu segera kembali ke jalur kemenangan untuk menghindari kemerosotan berkelanjutan yang bisa mendorong manajemen mengakhiri petualangannya lebih awal.



