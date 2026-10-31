Barcelona meraih keuntungan penting dari hasil imbang Aston Villa melawan Fulham dengan skor 1-1, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya di Stadion Villa Park pada ajang pekan kesembilan Liga Primer Inggris, setelah calon lawannya itu kehilangan dua poin di kandangnya sendiri dan terpaksa mengeluarkan upaya fisik yang besar menjelang duel yang dinanti antara kedua tim di Liga Champions Eropa.

Aston Villa memulai pembukaan skor melalui penyerang asal Senegal, Nicolas Jackson, pada menit ke-39, setelah memanfaatkan kesalahan bertahan dari Avingroeber, lalu melaju dengan bola di dalam kotak penalti sebelum melepaskan tembakan ke dalam gawang.

Tuan rumah sebelumnya sempat menyia-nyiakan peluang untuk unggul, setelah John McGinn melepaskan tendangan penalti yang membentur mistar gawang.

Pada babak kedua, Fulham berhasil menyamakan kedudukan melalui gol bunuh diri yang dicetak oleh kiper asal Jepang, Zion Suzuki, ke gawangnya sendiri pada menit ke-64, setelah gagal menguasai bola sepak pojok yang dieksekusi Alex Iwobi, hingga bola lepas dari tangannya dan melewati garis gawang.

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Unai Emery berusaha merebut kembali keunggulan dengan melakukan beberapa pergantian pemain, tetapi skor tetap tidak berubah hingga peluit panjang, sehingga masing-masing tim meraih satu poin; Aston Villa menambah koleksi poinnya menjadi 12 poin, berbanding 9 poin untuk Fulham.

Hasil ini mengandung arti khusus bagi Barcelona, yang tengah bersiap menghadapi Aston Villa di kancah Eropa, sebab tim Inggris itu tak hanya kehilangan dua poin, tetapi juga menjalani laga berat yang menguras tenaga para pemainnya hingga detik-detik terakhir, sesuatu yang memberikan keuntungan tidak langsung bagi tim Katalan tersebut menjelang pertemuan yang dinanti.