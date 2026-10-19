Araujo: Terlalu Dini untuk Mengumumkan Kepergian Permanen Saya dari Barcelona

Ronald Araujo menegaskan kebahagiaannya bisa bermain bersama Liverpool, namun ia menekankan bahwa masih terlalu dini untuk memastikan sikapnya terkait pengubahan status pinjamannya dari Barcelona menjadi transfer permanen.

Kepindahan bek tersebut ke Liverpool dengan status pinjaman selama satu musim merupakan salah satu kejutan terbesar di bursa transfer musim panas, setelah ia menjalani musim yang sulit bersama juara Liga Spanyol.

Meski demikian, Araujo tampil dengan level yang mengesankan di bawah arahan Andoni Iraola, baik di posisi bek kanan maupun bek tengah, sementara Liverpool memiliki opsi untuk merekrutnya secara permanen seharga 47,2 juta pound sterling di akhir musim.

Araujo mengatakan, dalam konferensi pers menjelang laga Liverpool melawan Villarreal di Liga Champions Eropa: "Masih terlalu dini untuk membicarakan hal-hal ini. Saya hanya berusaha menikmati setiap hari, terus berkembang dan membaik setiap harinya untuk membangun kepercayaan diri. Saya sangat bahagia berada di sini, dan keluarga saya juga bahagia."

Ia menambahkan: "Namun masih sedikit terlalu dini untuk membicarakan hal-hal ini."

Berbicara tentang awal kariernya bersama tim Inggris itu, pemain internasional Uruguay tersebut mengatakan: "Sejujurnya, saya terkejut, karena Anda tahu betapa besarnya Liverpool, tetapi ketika Anda tiba di sini dan melihat besarnya klub ini, infrastrukturnya, dan para suporternya, Anda sadar bahwa Anda berada di hadapan sebuah tim raksasa."

Ia melanjutkan: "Saya sangat bahagia, karena sejak kedatangan saya, saya mendapat sambutan yang luar biasa dan diperlakukan seperti pemain lainnya di dalam tim, bukan hanya dari para staf klub, tetapi juga dari para suporter. Saya sangat berterima kasih kepada mereka, dan saya ingin membalas budi dengan memberikan segala kemampuan saya di latihan dan di setiap pertandingan."



