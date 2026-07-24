Klub Barcelona berupaya memperkuat lini pertahanannya musim panas ini, namun hal itu tidak akan terjadi kecuali jika bek asal Uruguay Ronald Araujo yang kontraknya berlaku hingga 2031 hengkang.

Surat kabar "AS" menyebutkan bahwa kelanjutan Araujo akan menentukan rencana manajemen olahraga, sebab klub tidak berniat mendatangkan bek tengah baru selama pemain Uruguay itu belum meninggalkan tim pada periode transfer saat ini.

Seandainya Araujo pergi, manajemen Barcelona yang dipimpin oleh direktur olahraga Deco akan mencari bek yang memiliki pengalaman besar di lapangan-lapangan Eropa, dan sebaiknya berkaki kidal, terutama karena klub menilai bahwa mereka sudah memiliki cukup banyak talenta muda di posisi ini, baik di tim utama maupun di kelompok usia.

Di antara nama-nama yang menarik minat Barcelona, menonjol nama Jon Martin, pemain Real Sociedad, tetapi Barcelona tidak memikirkan untuk merekrutnya saat ini karena usianya yang masih muda.

Nama Cristian Romero juga kembali mencuat, sebab ia mendapat kekaguman dari manajemen olahraga berkat pengalaman, kepribadian yang kuat, dan semangat kompetitif yang tinggi yang dimilikinya, tetapi ia bermain dengan kaki kanan, sementara pencarian tetap terfokus pada bek kidal.

Di antara nama-nama yang muncul juga ada Aymeric Laporte, namun merampungkan kesepakatan ini tampak rumit, sebab memerlukan negosiasi dengan Athletic Bilbao, di tengah ketegangan hubungan antara kedua klub dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah kasus Nico Williams.

Bagaimanapun juga, sikap Barcelona tetap teguh, yakni tidak bergerak di bursa bek selama Ronald Araujo masih bertahan bersama tim, sementara pencarian penggantinya akan dimulai segera setelah keputusan final terkait masa depannya diambil.